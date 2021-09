Dinge des Alltags wertschätzen

Klimaschutz spielt sich nicht nur draußen ab. Auch innerhalb der eigenen vier Wände lässt sich einiges dazu beitragen, CO 2 -Emissionen zu reduzieren und damit das Klima zu schonen. Eine Möglichkeit dazu besteht darin, altes Material neu zu verwenden, statt es in den Müll zu werfen. Ein Seminar zum Upcycling bot die Gemeinde Senden im Rahmen der kreisweiten Klimaschutzwoche an. Upcycling soll dazu beitragen, Müll zu vermeiden, das persönliche Verhalten nachhaltig zu verändern und Dinge des Alltags wertzuschätzen.

Dekorative Lampen aus Holzresten

Wie das unter anderem möglich ist, zeigte Lars Volmerg am Samstag in einem Workshop im Pfarrheim St. Laurentius. Der Tischler von den Urbanisten aus Dortmund zeigte den fünf Teilnehmerinnen des Workshops, wie man relativ einfach aus Restholz eine dekorative Lampe basteln kann.

„Zunächst werden die Leisten über Kreuz zusammengeleimt, im Anschluss geschliffen und geölt“, erläutert Volmerg das Vorgehen. Der entstandene Würfel wird mit einer Lichtquelle versehen und kann so als Steh-, aber auch als Hängelampe verwendet werden.

„Ich mag es zu basteln und schaue mir gerne neue Ideen an“, erläutert Greta Tebroke ihre Intention, an dem Workshop teilzunehmen. „Das Zusammenleimen der Leisten ist schon fast eine meditative Arbeit“, ergänzt Rita Soppenberg.

Insgesamt waren etwa viereinhalb Stunden inklusive Mittagspause für den Workshop eingeplant, die Teilnehmerinnen waren jedoch so eifrig bei der Sache, dass das Zeitziel deutlich unterschritten wurde.

Besser heizen und klimaschonend Kochen

Für die Veranstaltungen „Besser heizen – was läuft im Keller?“ am Dienstag (21. September) um 18 Uhr im Foyer der Steverhalle und „Klimaschonend kochen und genießen“ am Mittwoch (22. September) um 18.30 Uhr in der Familienbildungsstätte in Lüdinghausen gibt es noch freie Plätze. Für die Veranstaltung in Senden können sich Interessierte bei Klimaschutzmanagerin Petra Volmerg unter p.volmerg@senden-westfalen.de oder

0 25 97 / 69 93 18 anmelden, für die Veranstaltung in Lüdinghausen bei der Familienbildungsstätte unter 0 25 91 / 98 90 90 oder online unter www.fbs-luedinghausen.de.