Direkter Draht nach Uganda

Seit 2012 unterstützt das Ehepaar Gerding aus Senden den Aufbau des Adolph-Kolping-Ausbildungszentrums im Dorf Kakumiro in Uganda. Bei allem Fortschritt kommt es jedoch auch immer wieder zu Rückschlägen. So wie jüngst, als Tiere vergiftet wurden.

Über 10.000 Kilometer sind es von Senden bis in das kleine Dorf Kakumiro in Uganda. Knapp 230 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt Kampala liegt das Adolph-Kolping-Ausbildungszentrum, an dessen Aufbau und Weiterentwicklung Elisabeth und Alois Gerding aus Senden maßgeblich beteiligt waren.

Seit 2012 unterstützt das Ehepaar die Entwicklung dieses Projektes, das unter anderem um verschiedene Schulgebäude, Unterkünfte, einen Kindergarten, eine Werkstatt und eine eigene Farm erweitert worden ist. Ziel ist es dabei vor allem, den aktuell 387 Kindern Bildungs- angebote zu machen. Damit das gelingt, kümmert sich die Kirchengemeinde in dem 7000-Einwohner-Ort bereits um die ganz Kleinen. Nach dem Besuch des Kindergartens sowie der dreijährigen Vorschule können die Kinder nach weiteren sieben Schuljahren einen staatlich geprüften Abschluss machen, der in etwa einem Realschulabschluss gleicht. Nahezu alle Absolventen erzielen dabei gute bis sehr gute Leistungen und arbeiten später in sicheren Jobs, etwa in der medizinischen Versorgung, im Bildungsbereich oder im Handwerk.

Bereits über 400 000 Euro gesammelt

Seit Alois und Elisabeth Gerding 2012 das Ausbildungszentrum als ihr zweites Projekt in Uganda gestartet haben, sind über die Jahre beachtliche Spenden zusammengekommen. Über 400.000 Euro konnten dafür bereits gesammelt werden. „Mit vielen großzügigen Spenden aus ganz Deutschland konnten wir dem Projekt helfen, das zu werden, was es heute ist“, sagt Elisabeth Gerding. Gespendet wurden jedoch nicht nur Gelder, sondern auch praktische Hilfsmittel. „Besonders stolz sind wir auf den 45 Jahre alten Traktor aus dem Sauerland, der nun schon seit mehreren Jahren die Feldarbeit deutlich erleichtert“, so das Ehepaar. Durch den Einsatz moderner Technik kann sich das Zen­trum zu einem großen Teil selbst versorgen, was auch dem lokalen Arbeitsmarkt zugutekommt.

Pfarrer Thomas Barungi leitet das Ausbildungszentrum und ist ein enger Partner der Familie Gerding. Foto: jw

Das Ehepaar Gerding schlägt die Brücke von Uganda nach Senden zur Gemeinde St. Laurentius. Zu Pfarrer Thomas Barungi in Kakumiro und den Menschen vor Ort haben die Gerdings einen direkten Draht. „Pfarrer Thomas gehört sozusagen zur Familie“, erklärt Elisabeth Gerding. „Er ist uns schon damals während unserer ersten Reise nach Uganda aufgefallen, weil er perfekt Deutsch sprach und sehr sympathisch und hilfsbereit war.“ Schnell entwickelte sich eine Freundschaft, die sich verstärkte, als Barungi in Paderborn Theologie studierte.

Ersatz für persönliche Besuche

Sogar in Corona-Zeiten ist der Kontakt weiterhin sehr eng, auch wenn gegenseitige persönliche Besuche durch (Video-)Telefonate und E-Mails ersetzt wurden. Vor der Pandemie sind die Gerdings sechsmal auf eigene Kosten nach Uganda gereist und haben dabei sehr viele dankbare Menschen getroffen. „Die Leute haben einfach eine frohe und optimistische Lebensart, die wirklich beeindruckend ist“, so Elisabeth Gerding. „Es ist sehr erfüllend, einem jungen Pfarrer dabei zu helfen, Kindern und Jugendlichen Hilfe für ein selbstbestimmtes Leben bieten zu können.“

Dank vieler Spenden konnte das Ausbildungszentrum schrittweise erweitert werden – im Bild die neue Küche für das gesamte Zentrum. Foto: privat

Immer wieder sorgten Elisabeth und Alois Gerding mit kreativen Ideen für Hilfe. „Vor einigen Jahren habe ich öfter Spendenfahrten mit dem Fahrrad gemacht, um Geld zu sammeln“, erzählt Alois Gerding. So sei er 2005 im Rahmen einer Spendenaktion über 2100 Kilometer – damals noch ohne E-Bike – nach Rom gefahren, um für jeden Kilometer Spenden zu sammeln.

Tiere auf der Farm absichtlich vergiftet

Auch wenn es aktuell unmöglich ist, nach Uganda zu reisen, ist das Paar zuversichtlich, das Projekt demnächst wieder persönlich besuchen zu können: „Solange wir es gesundheitlich können, werden wir wieder selbst nach Uganda reisen, wenn das ohne Bedenken möglich ist.“ Bis dahin wollen sie von Deutschland aus Spenden organisieren und weiter Kontakt zu Pfarrer Thomas halten.

Bei allem Fortschritt, den das Zentrum in den letzten Jahren verzeichnen konnte, kommt es jedoch auch immer wieder zu Rückschlägen. Vor wenigen Wochen habe etwa eine bisher unbekannte Person einen Großteil der Tiere auf der Farm absichtlich vergiftet. Von den erst im vergangenen Jahr angeschafften 34 Schweinen haben nur sieben Tiere überlebt. Pfarrer Barungi spricht in einer Videobotschaft von einem „beispiellosen Rückschlag“. Denn die Tiere seien für die Farm des Zentrums wichtig. Zudem sei der Gedanke an ein Verbrechen „aus den eigenen Reihen“ eine „große mentale Belastung“.

„Wir möchten uns für die große Spendenbereitschaft in den letzten Jahren bedanken und freuen uns weiter über Unterstützung, damit das Projekt ausgebaut werden kann“, sagen Maria und Elisabeth Gerding.

Wer das Projekt unterstützen möchte, kann eine Spende überweisen: Spendenkonto der Katholischen Kirchengemeinde St. Laurentius, Volksbank Senden, IBAN:

DE59 4006 9546 0000 3412 15