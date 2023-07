Einjährige Helena sucht einen Spender

Und plötzlich steht ihre Welt Kopf: Als Anne-Katrin und Bernd Stünke vor wenigen Wochen erfuhren, dass ihre einjährige Tochter Helena an einer schweren Stoffwechselerkrankung leidet, waren sie völlig geschockt.

„Seitdem geht alles drunter und drüber“, erzählt die 30-jährige Mutter des kleinen Mädchens. Sie schluckt und macht eine kurze Pause, ehe sie fortfährt: „Wir fühlen uns hilflos.“ Außer für Helena da zu sein, sie aufzumuntern und zu bespaßen, könnten sie und ihr Mann derzeit nichts tun.

Die genaue Diagnose lautet: Mucopolysaccharidose Typ I Hurler. Aktuell wird Helena mit einer wöchentlichen Enzymersatztherapie behandelt. Um die Erkrankung zu stoppen, benötigt sie eine Stammzellenspende – am besten schnellstmöglich. „Helena ist jetzt 14 Monate alt“, sagt Anne-Katrin Stünke. Die Chancen auf Heilung seien am größten, wenn die Spende bis zum 18. Lebensmonat erfolgt. Sobald ein Kind zwei Jahre alt ist, würde der Eingriff derweil nicht mehr helfen, gibt die Finanzbuchhalterin wieder, was die Ärzte ihr und ihrem Mann erklärt haben.

„ Das war das ein Stich ins Herz. “ Anne-Katrin Stünke

Anne-Katrin und Bernd Stünke kommen als Spender nicht infrage. Als das feststand, „war das ein Stich ins Herz“, beschreibt Helenas Mama ihre Gefühle. Schließlich hatten sie und ihr Mann gehofft, ihren Schatz selbst retten zu können. Nun suchen sie einen geeigneten Spender – gemeinsam mit den Experten von der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS). „Den ersten Schritt habe ich gemacht“, schildert Anne-Katrin Stünke.

Doch die Fachleute hätten ihr davon abgeraten, ganz alleine eine Registrierungsaktion auf die Beine zu stellen. Acht Freundinnen und Bekannte der jungen Mutter um Hannah Große Hellmann haben ihr das abgenommen. Und alles für Samstag (29. Juli) organisiert (siehe Info-Kasten).

„Wir hoffen, dass ein Spender gefunden wird“, bringt Anne-Katrin Stünke den sehnlichsten Herzenswunsch von ihr und ihrem Mann auf den Punkt. „Alles andere ist aktuell nebensächlich.“ Während sie das im Telefonat mit der Redaktion sagt, brabbelt und lacht Helena im Hintergrund. Sie hat soeben die inzwischen dritte Enzymersatztherapie im Uniklinikum Münster hinter sich gebracht. Am Freitag (28. Juli) stünden „zwei kleinere OPs“ an, kündigt Anne-Katrin Stünke an. „Helena macht das alles so toll und ist so tapfer.“ Dennoch: „Alltag wäre schön...“ Sie seufzt. Dann widmet sie ihre volle Aufmerksamkeit wieder ihrer Tochter.

Registrierungsaktion in der Gaststätte Kallwey Foto: Mund auf, Stäbchen rein, Spender sein: Am Samstag (29. Juli) findet zwischen 11 und 16 Uhr in der Gaststätte Kallwey (Neustraße 1 in Ottmarsbocholt) eine Registrierungsaktion für potenzielle Stammzellenspender statt. Dazu sind alle zwischen 17 und 55 Jahren willkommen. Zusätzlich lassen sich online Registrierungssets beim Team der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) nach Hause bestellen: www.dkms.de/helena. ...