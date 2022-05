Doko-Spieler ermitteln Sieger

Im Alten Zollhaus in Senden sollen regelmäßig Doppelkopf-Turnier veranstaltet werden. Premiere feiert die Veranstaltungsreihe am 25. Mai (Mittwoch).

Das Alte Zollhaus in Senden hat in den vergangenen über 400 Jahren eine wechselvolle Geschichte mit unterschiedlichen Akteuren erlebt. Ob dort regelmäßig auch Karten gespielt wurde, ist nicht überliefert.

Drei alte Hasen als Organisatoren

Das soll sich nach den Vorstellungen zweier Mitglieder des Stiftungsrats des Alten Zollhauses, Alois Brinkkötter und Günter Melchers, ändern. Sie möchten regelmäßige Doppelkopfturniere in den Räumlichkeiten des ältesten Gebäudes der Gemeinde ins Leben rufen. Unterstützt werden sie dabei unter anderem von Guido Weßels, der seine Erfahrung mit professionellen Doppelkopfturnieren mit ins Spiel bringt.

Alois Brinkkötter und Günter Melchers sind aber auch auch nicht ganz ohne Erfahrung, heißt es in der Pressemittelung weiter. Sie selbst spielen schon seit gut 40 Jahren regelmäßig fast alle 14 Tage Doppelkopf und haben in den 1990er-Jahren einige kleinere Doppelkopfturniere in Senden organisiert. Sie sind also alte Hasen.

Das erste Doppelkopfturnier startet am 25. Mai (Mittwoch) um 19 Uhr im Alten Zollhaus. Gespielt wird dort an Vierertischen mit insgesamt höchstens 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Eine Anmeldung ist erforderlich – und zwar per E-Mail an doko-zollhaus@gmx.de. Die Reihenfolge der Anmeldungen entscheidet über die tatsächliche Teilnahme, wenn die Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze ausgeschöpft sein sollte.

100 Euro Preisgeld für den Turniersieger

Die Startgebühr beträgt 10 Euro. Die Sieger auf den ersten zehn Plätzen werden mit Geld- und Sachpreisen belohnt. Dem Bestplatzierten winkt ein Gewinn von 100 Euro.

Hintergrund dieser Veranstaltungsreihe sei zum einen die Freude am Kartenspiel, zum anderen solle so auch ein wenig Geld für das Alte Zollhaus erwirtschaftet werden, erklären die Organisatoren. Dass die zentralen Akteure alles ehrenamtlich organisieren und realisieren, sei dabei eine Selbstverständlichkeit.