„Doppelt gut für Senden“

Der Rotary Club Senden und die Gemeinde laden am 2. Dezember zum 1. Sendener Weihnachts-Festival ein. Die Besucher dürfen sich auf Livemusik und Leckereien unter freiem Himmel am Laurentius-Brunnen freuen. Eintrittskarten kosten im Vorverkauf acht Euro. Der Erlös ist für die Sendener Tafel bestimmt.

Diese neue Idee könnte in zweifacher Hinsicht zur passenden Zeit kommen. Denn die Sendener Tafel hat aktuell Hilfe besonders nötig. Und der in diesem Jahr neu gegründete örtliche Rotary Club möchte sie mit dem 1. Sendener Weihnachts-Festival am 2. Dezember (Freitag) ab 19 Uhr unterstützen. Am Vorabend des Sendener Advents (3./4. Dezember) will das neue Format mit einem spanenden Livemusik-Programm unter freiem Himmel auf der Bühne am Larentiusbrunnen punkten.

Bürgermeister greift in die Saiten

„Die Bandbreite reicht von Gospel und Blues über Pop bis Rock’n’Roll und Volkslied – und in allen Songs wird etwas Weihnachtliches enthalten sein“, freut sich Bürgermeister Sebastian Täger auf das Musikereignis, bei dem er selbst auch einen Gastauftritt haben und in die Saiten seiner Gitarre greifen wird. Zwölf Musikerinnen und Musiker möchten das Publikum im Rahmen der gut zweistündigen Show in Weihnachtsstimmung bringen. Alle kommen aus dem Münsterland, einige auch aus Senden – inklusive dem Moderator Harry Wijnvoord, Trompeter Matthias Beckmann und Pianist Uwe Koch. Das Rotary-Mitglied hat die musikalische Planung des Festivals übernommen.

„Wir möchten für Senden doppelt Gutes tun: Zum einen, indem wir mit vereinter Tatkraft unserer Club-Mitglieder einen besonderen vorweihnachtlichen Akzent setzen und zum anderen, indem wir mit dem Erlös die Sendener Tafel unterstützen“, sagt Klaus Feils, Präsident des Rotary Clubs Senden. Beim Festival soll die wichtige Arbeit der Tafel zudem in einem kurzen Interview vorgestellt werden.

Aber nicht nur über den Erlös aus Eintrittsgeldern, sondern auch der Verkauf von Glühwein, Heimatwürstchen und Burgern wird der Sendener Tafel zu Gute kommen.

Vorverkauf fürs Festival läuft

Für das Weihnachtsfestival werden einige Buden des am Samstag und Sonntag danach stattfindenden Weihnachtsmarktes bereits geöffnet sein. „So bespielen wir mit Musik, Glühwein und Imbiss alle Sinne – das sind gute Vorzeichen für Weihnachtsstimmung kurz vorm zweiten Advent“, freut sich Feils auf die Premiere.

Der Vorverkauf hat begonnen. Eintrittskarten sind ab sofort für acht Euro digital auf dem Eventportal der Gemeinde erhältlich unter www.senden-westfalen.de/ticketing und ab kommender Woche auch in gedruckter Form beim Sponsor des Weihnachtsfestivals, der Sparkasse Westmünsterland. Weitere Vorverkaufstellen sind das Tabakhaus Balster und Optik Uhren Dalinghoff. An der Abendkasse kosten die Tickets zehn Euro.

Ob es 2023 eine Neuauflage geben und ob das Festival eine Sendener Tradition werden wird, „entscheidet das Publikum mit den Füßen“, wie Kulturamtsleiter Markus Kleymann erklärt. Er habe die Erfahrung gemacht, dass Veranstaltungen unter freiem Himmel derzeit beliebt sind. Die Organisatoren wünschen sich nicht zuletzt für die Tafel zahlreiche Gäste zur Premiere.