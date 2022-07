Initiative setzt sich für zweite Direktverbindung zur Venner Straße ein

Ein neues Wohngebiet soll in den nächsten Jahren in Ottmarsbocholts Norden entstehen. Doch über welche Straßen soll der damit verbundene Pendlerverkehr fließen? Eine Initiative aus den Reihen des Heimatvereins setzt sich für eine Direktanbindung an die Venner Straße ein.

Wie kommen Berufspendler in Zukunft aus dem neuen Baugebiet, das auf der Ackerfläche rechts im Bild entstehen soll, nach Münster? Es gibt jetzt eine Initiative, die sich eine Direktanbindung an die Venner Straße wünscht. Ansonsten würde der Davertweg (Foto), der auch am Kindergarten vorbeiführt, wohl noch stärker durch Autoverkehr belastet werden als es ohnehin schon der Fall ist.

Diskussionen über eine Direktanbindung des Wohngebietes Holzfeld/Feldmark an die Venner Straße, die hat es schon vor 50 Jahren gegeben. Nachdem jetzt die Politik im vergangenen Dezember östlich vom Holzfeld und nördlich des Davertweges ein neues, acht Hektar großes Baugebiet auf den Weg gebracht hat (WN berichteten), sehen sich Befürworter von damals nun erneut auf den Plan gerufen.

Zwqei Fliegen mit einer Klappe schlagen

Eigentlich wäre eine direkte Straßenverbindung von Holzfeld/Feldmark zur Venner Straße – zwischen neuer Sporthalle und dem Wäldchen Dillen hindurch – nach Auffassung von Klemens Rave schon immer sinnvoll gewesen. Wenn die Wohnbebauung dort nun künftig sogar noch in beträchtlichem Umfang ausgedehnt werde, so erhöhe das den Nutzen nur noch umso mehr. „Es kann doch nicht sein, dass der in Zukunft noch wesentlich stärker werdende Berufsverkehr in Richtung Münster nach wie vor immer erst durchs ganze Dorf fahren muss“, lautet der Kernpunkt seiner Initiative, die er auf der Jahreshauptversammlung des Heimatvereins vortrug. Die schon jetzt morgens und nachmittags vorhandene Belastung von Davertweg, Kirchstraße, Neustraße und Dorfstraße durch Pendler drohe mit dem neuen Baugebiet noch viel größer zu werden. „Wir brauchen endlich eine zweite Anbindung an die Venner Straße.“

Mit dieser Initiative gelänge es, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, so argumentiert Rave. Erstens ließe sich viel Autoverkehr aus dem Ortskern herausnehmen. Und zweitens würden die Pendler auch noch weniger Sprit verfahren, weil ein Durchstich zur Venner Straße den Weg deutlich abkürze. Bei jeder Fahrt spare man einen ganzen Kilometer ein, hat Rave ausgerechnet. Bei Hin- und Rückfahrt seien das dann schon zwei Kilometer jeden Tag. Diese Abkürzung könne übrigens zusätzlich auch von den Anwohnern des Heitkamp genutzt werden.

Initiative reicht bis ins Jahr 1975 zurück

Bereits Anfang der 1970er Jahre, als Ottmarsbocholt noch selbstständig war, hatte die damalige UWG eine entsprechende Initiative ergriffen, die dann aber nicht zur Umsetzung kam. In der Folgezeit gab es noch weitere vergebliche Anläufe. Mit dem neuen Baugebiet biete sich jetzt „vielleicht die letzte Chance dazu“, lautet Raves Appell. Der 75-jährige Geschäftsmann ist über vier Jahrzehnte politisch aktiv gewesen, zunächst in der alten UWG und nach deren Auflösung dann in der CDU, und hat während dieser Zeit im Gemeinderat und im Bauausschuss viele leidenschaftliche Diskussionen geführt.

Dass er jetzt beim Heimatverein das Wort ergriff, wollte er als Impuls für Vorstand und Beirat verstanden wissen, damit diese sich „in dieser wichtigen Frage“ eine Meinung bilden. Und diese dann gegenüber den Politikern kundtun. „Das ist aktive Mitarbeit an der Gestaltung der Heimat, wie sie sich die Gründungsväter des Heimatvereins 1975 auf die Fahnen geschrieben haben“, so Rave.