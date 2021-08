Noah als Lebensretter

Von ihrem Ostsee-Urlaub ist die Familie aus Bösensell gerade zurückgekehrt. Die Erinnerung an einen dramatischen Vorfall begleitet sie aber noch länger. Denn die Aufmerksamkeit von Noah Stelzig ist es wohl zu verdanken, dass es ein anderes Kind vor dem Ertrinken bewahrt werden konnte.

Beim Spaziergang am Strand von Graal-Müritz bemerkte der Zehnjährige aus Bösensell, wie am Ende einer Buhne ein Kopf in der stürmischen See auf- und untertauchte. Einem herbeigerufenen Mann gelang es, den ertrinkenden etwa Zwölf- bis 14-Jährigen Jungen aus dem Meer zu ziehen und ans Ufer zu holen. Dass dieses Manöver gelang, war keineswegs selbstverständlich, schildert die Familie aus Bösensell.

Familie aus Bösensell erlebt Drama an Ostsee

Wie sich später herausstellte, war der Mann ausgebildeter Rettungsschwimmer und zufällig vor Ort. Trotzdem hatte er große Mühe, das Kind an Land zu bringen. Normalerweise werden solche Rettungsaktionen – laut DLRG vor Ort – mit zwei Rettungshelfern, einer von ihnen angeseilt, ausgeführt. Der spontane Einsatz war deshalb selbst für den kräftigen und geschulten Mann lebensgefährlich, betont Noahs Mutter, Nicole Rademacher. Es sei aber keine Zeit zu verlieren gewesen, um den Jungen zu retten. Das Ende – ein unfassbares Glück für das Kind.

Für Nicole Rademacher ist der Vorfall aber auch deshalb nicht abgeschlossen, weil sie deutliche Hinweise vermisst, die vor dem Baden bei den Buhnen, die Sogwirkungen entfalten, warnen. Außerdem bekräftigt die Mutter, wie wichtig es ist, dass Kinder Schwimmen lernen – was durch Corona und jetzt volle Kurse aber für viele erschwert worden sei.