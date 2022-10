Ehrenamtlicher Einsatz mit 2000 Euro belohnt

Das renovierte und modernisierte Vereinsheim von SV Bösensell verfügt nun auch über eine neue Küche. Sie wurde in Eigenregie eingebaut. Für das Material gab es einen Zuschuss von 2000 Euro aus der Initiative „Wetenergie aktiv vor Ort“.

Das Vereinsheim des Sportvereins Bösensell wird grundlegend renoviert und modernisiert. Neben dem Geschäftszimmer und den Umkleidekabinen betrifft dies auch die Küche. In den vergangenen Wochen haben freiwillige Vereins- und Vorstandsmitglieder deshalb eine neue Küche inklusive Einbauschränken, Regalen und Schubladen eingebaut. Finanzielle Unterstützung gab es aus der Initiative „Westenergie aktiv vor Ort“. Als Projektpartner setzte sich Tobias Große Kintrup, Mitarbeiter der Westnetz, dem Verteilnetzbetreiber der Westenergie, bei seinem Arbeitgeber für das Projekt ein und erhielt über die Initiative einen Zuschuss von 2000 Euro für das benötigte Material, heißt es in einer Pressenotiz. Im Verein ist er als 1. Vorsitzender ehrenamtlich tätig.

Einbau in Eigenregie

In Eigenregie haben Tobias Große Kintrup, Berthold Görtz, Vorstandsmitglied der Fußballabteilung, und Werner Zellien, Vereinsmitglied, die neue Küche eingebaut und können nun die Besucher von Sportveranstaltungen des Vereins mit Speisen und Getränken versorgen.

„Die gemeinsame Umsetzung des Projektes hat sehr viel Spaß gemacht“, erklärt Große Kintrup. „Das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen, und es freut mich, dass mein Arbeitgeber uns dabei unterstützt“, erklärt er, in der Pressenotiz.

Bei „aktiv vor Ort“ handelt es sich um eine Initiative der Westenergie AG, bei der sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihrer Freizeit für ihre Mitmenschen engagieren. Wer selbst die Ärmel hochkrempelt und sich für einen guten Zweck in seinem Heimatort einbringt, erhält bis zu 2000 Euro Zuschuss für Materialien. Über „Westenergie aktiv vor Ort“ konnten bereits mehr als 10 000 ehrenamtliche Projekte in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Niedersachsen umgesetzt werden.