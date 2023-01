Ein Feuerwerk der guten Laune

Die Dillenbäumer ließen es beim Eckenfest krachen. Was auch daran gelegen haben dürfte, dass das gemeinsame Feiern lange Zeit nicht möglich war.

Im vollbesetzten Saal der Gaststätte Kallwey feierten die Dillenbäumer ihr Eckenfest und belohnten die Darbietungen mit so mancher Applausrakete.

Dass in den vergangenen Jahren das gemeinsame Feiern gefehlt hat, war am Samstag im vollbesetzten Saal der Gaststätte Kallwey an der ausgelassenen Stimmung deutlich zu spüren. Dort ließen die Dillenbäumer bei ihrem Eckenfest ein karnevalistisches Feuerwerk steigen.

Bei der Begrüßung durch den Festausschuss setzte Sascha Werth mit einem humorvollen (Mehr-)Jahresrückblick einen ersten Akzent. Dann übergab er das Mikrofon an die Moderatorin „Antonia“ (Toni Röhrig), die mit ihrer Büttenrede mit Livegesang die Jecken glänzend einstimmte und sich die erste Applausrakete des Abends verdiente, heißt es in einer Pressemitteilung.

Beim nächsten Programmpunkt versuchten sich Guido Volle, Tobias Alder und Uwe Horstmann als „Eure Mütter“ zunächst bei einem Casting als Boygroup, bevor sie sich Gedanken zu einem ominösen Filmtitel machten. Als Zugabe nahmen die drei die Maskenpflicht aufs Korn. Schwungvoll weiter ging es mit den „Klatschtanten“ vom Stammtisch KDW, die mit einer tollen Hand-Klatsch Darbietung begeisterten.

Dass es der Karnevalsecke nicht an närrischem Nachwuchs mangelt, bewies die siebte Generation der Dansmüskes. Denn der Großteil der jungen Tänzerinnen kommt aus dem Dillenbaum. Endlich durften sie bei ihrem ersten Auftritt den Gardetanz zeigen, den sie bislang nur im Training üben konnten. Im Anschluss sorgte Manuela Alder mit Anekdoten einer Mutter für Lacher. Den Schlusspunkt des Programms setzten die „Becks-Street-Boys“ mit einer Tanzdarbietung die den Saal zum Kochen brachte. Danach wurde mit Musik von DJ Daerio bis in die späte Nacht gefeiert.