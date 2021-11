Ein kleiner Beitrag, um die Welt etwas gerechter zu machen

Sie waren ihrer Zeit voraus, Trendsetter und bis heute im besten Sinne Vorbilder: Die Angehörigen des Eine-Welt-Kreises, die vor 30 Jahren feste Räume im Pfarrheim St. Laurentius bezogen, sind inzwischen im Großmutter-Alter der Generation Greta. Den Gedanken der Globalisierung im Sinne eines fairen Austauschs erfüllten die Vertreterinnen des Kreises schon früh mit Leben und halten diesen Gedanken weiterhin wach. Ein Verdienst, das auch Pfarrer Dr. Oliver Rothe anerkannte, als Mitstreiterinnen aus dem Eine-Welt-Team den runden Geburtstag feierten.

MEHR ZUM THEMA Eine-Welt-Laden im Pfarrheim Kaufen ohne Reue

„ »Es ist minimal, aber es ist besser als nichts.« “ Rosemarie Lies über den Beitrag des Eine-Welt-Ladens, dass etwas gerechter zugeht in der Welt

„Fair genießen“ stand es in weißen Lettern auf den gelben Servietten auf liebevoll geschmückten Tischen. Was durchaus als Motto verstanden werden durfte – sowohl für die Geburtstagsfeier als auch für das Konzept des kleinen Ladens, der vor 30 Jahren im Pfarrheim „Unterschlupf“ gefunden hat. Denn Genuss und Rücksicht auf die Produzenten ebenso wie auf die Umwelt schließen sich nicht aus, zeigt das Sortiment in dem Laden. Dessen Breite und Vielfalt die Kunden bei ihrem ersten Besuch immer wieder erstaune, wie Rosemarie Lies als Leiterin des Teams schilderte. Kaffee und Schokolade finden am meisten Absatz. Passend zur Saison bietet der Eine-Welt-Laden auch Adventskalender und Nikoläuse an.

Hilfe zur Selbsthilfe statt Almosen

1977 begann der Verkauf mit wenigen Artikeln und einem Stand im Anschluss an Gottesdienste. Pfarrer Wilhelm Ausel (der am Mittwoch zu den Gästen des Jubiläumsfrühstücks zählte) und der Kirchenvorstand hatten damals das feste Domizil „genehmigt“, das auf den Tag genau vor drei Jahrzehnten bezogen wurde.

Um den Kreis der Kunden zu erweitern, kündigte das Eine-Welt-Team an, am heutigen Donnerstag auf dem Wochenmarkt Präsenz zu zeigen. Wer im Eine-Welt-Laden kauft, frönt einem Genuss ohne Reue. Und kann „auf angemessene Art und Weise helfen“, betonte Pfarrer Rothe. Denn ärmeren Regionen mit Geld als Almosen zu helfen, sei weniger wirksam, als sie in ihrem Alltag zu unterstützen, indem ihnen eine dauerhafte Verdienstquelle eröffnet wird. Als Beitrag, die Welt etwas gerechter werden zu lassen.

Öffnungszeiten: dienstags 15.30 bis 16.30 Uhr, donnerstags 9.30 bis 11.30 und sonntags 9.15 bis 11.15 Uhr.