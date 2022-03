Ein Markt für sieben Monate

Der Verkauf im Zelt beginnt – am Dienstag (8. März) öffnet Aldi in Senden eine Übergangs-Filiale, die das gewohnte Sortiment anbietet, während nebenan am alten Standort der Abriss beginnt und ein Neubau entsteht.

Es ist eine komfortable Übergangslösung, die am Grete-Schött-Ring errichtet worden ist. Nur unwesentlich kleiner als die alte Filiale, deren Abriss jetzt beginnt, und ein bisschen mehr in die Länge gezogen ist das Verkaufszelt von Aldi. Nach gut zwei Wochen Pause ist der Discounter in Senden wieder am Start. Am Dienstag (8. März) um 7 Uhr geht es los. Der Verkaufsbeginn hatte sich um gut eine Woche verzögert, nachdem ein Heizungsdefekt einen Austausch des Zeltdachs und eine Reinigung erforderlich gemacht hatte.