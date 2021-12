Ein Picknick zum Verschenken

Rund 40 Orte Orte beteiligen sich an der münsterlandweiten Aktion „Verschenke ein Picknick“ – nun auch Senden. Gemeinsam mit einem ortsansässigen Hof sind zwei Picknickkisten gepackt worden.

Senden beteiligt sich an münsterlandweiter Aktion

Auch Senden beteiligt sich an der münsterlandweiten Aktion „Verschenke ein Picknick“.

Auch zur Weihnachtszeit picknickt das Münsterland: Nach dem Erfolg der Aktion „Verschenke ein Picknick“ im vergangenen Jahr beteiligt sich nun auch der Hof Grothues-Potthoff in Kooperation mit der Tourist-Info Senden und hat für die Sendenerinnen und Sendener Picknickkisten gepackt.

Die Picknickkisten eigneten sich als Geschenk in der Adventszeit, für den Platz unterm Weihnachtsbaum oder um Vorfreude auf ein Picknick im neuen Jahr zu verschenken, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde. Sowohl beim Hof Grothues-Potthoff als auch in der Tourist-Info Senden können die zwei verschieden großen Kisten bestellt und abgeholt werden. Der Inhalt sei regional und nachhaltig.

Aufgrund der Frische einiger Artikel ist eine telefonische Vorbestellung erforderlich. Auf Wunsch können die Picknick-Kisten auch individuell zusammengestellt werden. Dann sollte die Bestellung direkt im Hofladen erfolgen.

Leckereien mit Münsterland-Siegel

Neben Senden sind noch rund 40 weitere Orte im Münsterland bei der Aktion mit dabei. Der Münsterland e.V. hat auf seiner Homepage zahlreiche Angebote der Region zusammengestellt. Besonders sei der Lokalkolorit, denn in jeder Kiste zeigten sich die lokalen Erzeuger, Unternehmen und Hersteller von ihrer leckersten Seite, heißt es weiter. Zudem enthielten alle Kisten Leckereien, die mit dem Münsterland-Siegel gekennzeichnet sind. Das Siegel steht für Produkte, die nachweislich in der Region angebaut, geerntet, erzeugt oder veredelt werden.

Mehr Informationen zu der münsterlandweiten Aktion gibt es HIER