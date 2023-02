Ein Pony für einen Euro: Reitverein gibt Tier für symbolischen Preis ab

Liam auf Antonio (v.l.), Nadine Richels mit Jean, Loona auf Valerie, Carsten Böker-Richels und Jan Luca: Familie Richels hat die Ponystute Valerie so ins Herz geschlossen, dass sie sie kurzerhand dem RV Bösensell abgekauft hat. Besonders der kleine Jean kann so weiterhin vom Reit-Training mit ihr profitieren.

Ganz bescheiden hatte sich Loona zu ihrem siebten Geburtstag ein kleines Spielzeugpony gewünscht. Doch was da, fein mit einer Schleife um den Bauch „verpackt“, in die Reithalle geführt wurde, war niemand anders als Valerie – die betagte Schulponystute des Bösenseller Reitvereins. Das Pony, dem Loonas Familie und besonders ihr kleiner Bruder Jean, der an einem seltenen Gen-Defekt leidet, so viel zu verdanken haben, ist ab jetzt vollwertiges Familienmitglied. Zum symbolischen Preis von einem Euro ist es in den Besitz von Nadine Richels übergegangen.