Ein Rädchen greift ins andere

Die Arbeiten am künftigen Frischelager des Unternehmens Stroetmann an der A 43 in Bösensell schreiten zügig voran. In der zweiten Jahreshälfte 2023 soll der Bereich mit der großen Halle fertig sein. 140 Arbeitsplätze entstehen hier. In einem zweiten Bauabschnitt soll ein Lager für Tiernahrung folgen.

Die ersten Teile im großen Puzzle liegen oder stehen an Ort und Stelle. Für das neue Logistikzentrum des Unternehmens Stroetmann Food GmbH & Co. KG (Münster) direkt am A 43-Anschluss in Bösensell laufen die Hochbauarbeiten. Wie schon bei der Erschließung scheint ein Rädchen ins andere zu greifen. Eine der größten Baustellen weit und breit macht schon von der B 235 aus einen geordneten Eindruck. Der bestätigt sich bei einem Rundgang mit Thilo Hank, dem Leiter der Bauabteilung des Unternehmens.

Betonfertigteile ermöglichen exakten und schnellen Aufbau

Eine Stahlbetonstütze nach der anderen wird angeliefert und in Präzisionsarbeit von den Mitarbeitern einer Fachfirma aufgestellt. „Die Fertigteile mit angeformten Fundamenten ermöglichen einen exakten und schnellen Aufbau“, berichtet Thilo Hank. Durch vier Löcher an den Oberseiten der drei mal drei Meter großen Fundamente muss vor Ort nur noch eine etwa zehn Zentimeter dicke Betonschicht angegossen werden. Die Fertigteile, die ein Autokran in die vorbereiteten quadratischen Löcher hievt, werden dann fest mit der Bodenfläche verbunden.

Gut erkennbar sind die Grundzüge der großen Halle an der Nordseite des Grundstücks, die als Stahlbetonskelettkonstruktion errichtet wird. Die Halle dient künftig als Frischelager für Obst, Gemüse und Molkereiprodukte sowie als Leergutlager. Mit einer Grundfläche von 117,5 mal 103 Metern und rund 12 000 Quadratmetern wird die Halle größer als ein Fußballfeld. 27 Lkw können an den Rampen der Lagerhalle gleichzeitig be- oder entladen werden. Das Gebäude mit einer Höhe von bis zu 11,60 Meter soll an der Südseite im ersten Obergeschoss Büros beherbergen. Fast die gesamte Dachfläche wird mit Photovoltaik-Modulen zur klimaneutralen Stromerzeugung ausgestattet.

Betonfertigteilelle mit angeformten Fundamenten ermöglichen einen exakten Aufbau der Pfeiler für die 11,60 Meter hohe Halle. Foto: Thomas Fromme

Regenrückhaltebecken schon angelegt

Um den Verkehrsfluss und die Sicherheit an der Lkw-Zufahrt zur Baustelle zu verbessern, ist auf der B 235 eine provisorische Linksabbiegespur angelegt worden. Deshalb musste vorübergehend eine Baustellenampel den Verkehr regeln. Für notwendige Leitungsarbeiten kann es erneut zu zwischenzeitlichen einspurigen Verkehrsführungen kommen.

Ein erstes Regenrückhaltebecken ist bereits leicht gefüllt. Foto: Thomas Fromme

Bereits angelegt auf dem Gelände sind Regenrückhaltebecken, weil eine Versickerung auf dem Grundstück wegen der Bodenbeschaffenheit nicht möglich ist. Ein erstes Becken ist bereits leicht gefüllt.

Der erste Bauabschnitt, der in der zweiten Jahreshälfte 2023 fertig gestellt sein könnte, hat eine Fläche von etwa sieben Hektar. Er soll neben Parkplätzen auch eine Lkw-Wartungs- und Waschanlage umfassen. Insgesamt entstehen hier rund 140 Arbeitsplätze. „Bislang gab es nur leichte Verzögerungen“, teilte Unternehmenssprecherin Julia Merten auf WN-Anfrage weiter mit. Aufgrund der aktuellen politischen Situation könne man jedoch keine Prognosen für den weiteren Fortschritt abgeben. Die Kosten lägen nach jetzigem Stand im mittleren zweistelligen Millionenbereich. „Baupreise und Lieferzeiten sind allerdings sehr volatil“, so Merten.

Standort in Mecklenbeck bleibt

Insgesamt hat Stroetmann eine etwa zehn Hektar große Fläche in Bösensell gekauft. Zum Kerngeschäft des Familienunternehmens gehört neben dem Lebensmittelbereich unter anderem Tiernahrung. In einem zweiten Bauabschnitt, für den es, so Julia Merten, noch keinen Zeitplan gibt, soll nach Süden hin eine Lagerhalle für Tiernahrung entstehen. Der Hauptstandort in Mecklenbeck, wo derzeit unter anderem das Frischelager untergebracht ist, will das Unternehmen behalten.