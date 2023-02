Aller guten Dinge sind drei, heißt es im Volksmund. Nach der pandemiebedingten Zwangspause der vergangenen drei Jahre bringt die Laienspielschar Bösensell das Stück „Düwel auk, Herr Pastor!“ wieder auf die Bühne.

Komödie in drei Akten

Anfang März 2020 feierten die Laiendarsteller eine gelungene Premiere der Komödie in drei Akten auf der Bühne im Saal des Gasthauses Temme. Die weiteren Spieltermine mussten dann jedoch aufgrund des Lockdowns abgesagt werden. Im Folgejahr hatten die Hobbyschauspieler um die Regisseure Matthias Evels und Heinz Vogelsang die Proben zu „Düwel auk, Herr Pastor!“ wieder aufgenommen – leider ohne Auftrittsmöglichkeiten. Nun soll es im dritten Anlauf endlich eine „normale“ Theatersaison in Bösensell geben.

„Wir möchten das Stück jetzt auch mal abschließen“, sagt Matthias Evels. Nur eine Umbesetzung musste vorgenommen werden: Pamela Eckrodt springt für Lena Holle ein und spielt die Rolle der Lene. „Die Freude, dass es wieder losgeht“, so der Regisseur weiter, sei der Laienspielschar bei den Proben anzumerken. Sie tüfteln im bereits fertiggestellten Bühnenbild an der Komödie von Hans Schimmel. Wolfgang Binder hat das Stück ins Plattdeutsche übersetzt.

Die Handlung von „Düwel auk, Herr Pastor“ rankt sich um den Protagonisten Freddie Scharz, der kurzfristig eine Bleibe sucht. Er entdeckt ein leerstehendes Pfarrhaus und richtet sich dort ein. Ertappt bei diesem Einbruch entwickelt sich ein unterhaltsamer Schlamassel, das auch örtliche Finanz- und Politikgrößen mit einbezieht.

Familiennachmittag mit Kaffee

Acht Auftritte an fünf Wochenenden stehen im Kalender der Laienspielschar. Die „Premiere Nr. 2“ findet im Rahmen eines Familiennachmittags mit Kaffee und Schnittchen am 4. März (Samstag) ab 14.30 Uhr statt. An den folgenden Samstagen (11., 18. und 25. März sowie 1. April) öffnet sich der Vorhang jeweils um 19.30 Uhr. An den Sonntagen (12., 19. und 26. März) betreten die zehn Darsteller jeweils um 16 Uhr die Bühne.

Der Kartenverkauf startet am 23. Februar (Donnerstag) im Gasthaus Temme. Von 16 bis 18 Uhr können dort Karten für jeweils 8 Euro erworben werden. Vom 28. Februar bis 25. März übernimmt Hubert Reher (Am Helmerbach 27, 0 25 36/66 61) den Ticketverkauf, jeweils montags und mittwochs von 15 bis 18 Uhr. Telefonisch vorbestellte Karten müssen innerhalb von drei Tagen bezahlt und abgeholt werden. Die Premierenkarten kosten 15 Euro inklusive Kaffee und Schnittchen.