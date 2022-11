Die Künstlerin Angelika Schlüter lädt zu einer Hörreise durch das Leben einer außergewöhnlichen Frau ein – ihrer Urgroßmutter Anna (1867 bis 1947). Die Lesung findet am Sonntag (27 November) auf Schloss Senden statt. Karten müssen per E-Mail vorbestellt werden.

Was macht ein Leben aus? Wann ist es glücklich, wann gelungen? Die Künstlerin Angelika Schlüter nimmt die Gäste einer Hörreise am Sonntag (27. November) um 15 Uhr auf Schloss Senden mit in eine Zeit, in der diese Fragen so nicht gestellt wurden. Die Lebensumstände diktierten den Alltag, den es in Krieg und Frieden zu bestehen galt. Sie erzählt aus dem Leben ihrer Urgroßmutter Anna (1867 bis 1947), die zeitlebens trotz widriger Umstände ihre Würde nie verlor, heißt es in einer Pressenotiz. Einfache, klare Bilder fügen sich zum Porträt einer außergewöhnlichen Frau, die trotz aller Not und Kargheit ihres Lebens ihren Mut behielt und noch in den schwierigsten Situationen sagte: „Es gibt immer etwas abzugeben.“ Eine Geschichte tiefer Menschlichkeit.

Sehnsüchte und Träume

Schlüter beschreibt ihre Intention zum biografischen Projekt so: „Jeder Mensch hat die Verantwortung für seine Zeit. Für mich ist es wichtig, Lebensgeschichten weiterzugeben, damit sie nicht verloren gehen für die kommenden Generationen. Meine dokumentarischen Porträts geben – neben den historischen Fakten – Einblick in die Lebenswirklichkeit der jeweiligen Zeit. Sie sind ein Plädoyer für Offenheit, Toleranz und gelebter Menschlichkeit; sie vermitteln Würde, Stärke und Courage und erzählen von Sehnsüchten und Träumen. Der Eintritt zur Lesung kostet zehn Euro pro Person, Anmeldung per E-Mail an: fsj@schloss-senden.de

Zwischen 13 und 18 Uhr bietet das Baustellencafé im Schloss-Innenhof Glühwein, Punsch, Weihnachtsstollen und frische Waffeln. Außerdem gibt es ein Angebot an schönen Dingen wie Windlichter, Kerzen und Winterschokolade – die Erlöse kommen der Schloss-Sanierung zugute.