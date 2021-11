Versicherungskaufmann Ali Ali

Im Jahr 2015 floh Ali Ali mit seiner Familie aus dem vom Bürgerkrieg zerrütteten Syrien. Der studierte Jurist will in Deutschland Fuß fassen. Jetzt beginnt er eine Ausbildung zum Versicherungskaufmann – in der Sendener LVM-Agentur Falke.

Das kommt dabei heraus, wenn alle an einem Strang ziehen und sämtliche Kompetenz-Rädchen ineinander greifen: Der Syrer Ali Ali hat die Chance, eine Ausbildung zum Versicherungskaufmann zu absolvieren. Derzeit bestreitet der 41-Jährige sein Einstiegsqualifizierungsjahr (EQJ) in der Sendener LVM-Agentur Falke. Möglich gemacht haben dies ganz verschiedene Institutionen, die Hand in Hand das Projekt unterstützt haben. Ganz abgesehen davon, dass Ali eine ordentliche Portion Ehrgeiz und Engagement antreiben, sich in Deutschland eine neue Existenz aufzubauen. Ende 2015 kam er mit seiner Familie nach der Flucht aus dem kurdisch dominierten Teil Syriens nach Deutschland. Seinem in der Heimat ausgeübten Beruf kann er in Deutschland nicht nachgehen. „Ich bin Jurist und habe einige Jahre als Anwalt gearbeitet“, erzählt er. Seit fünf Jahren wohnen er, seine Frau und die drei Kinder in Rosendahl.

Ali Ali ist studierter Jurist

Bei seinem Ziel, in Deutschland Fuß zu fassen und sich eine Existenz aufzubauen, erhielt Ali zunächst Unterstützung durch ein Projekt des Bildungsträgers „Havixbecker Modell“. Mit Hilfe des dortigen Jobcoaches Henning Schulte habe er seit dem Frühjahr rund 50 Bewerbungen verschickt. Über den Umweg einer anderen LVM-Agentur gelangte eine zum Sendener Büro Falke des in Münster ansässigen LVM-Konzerns.

„Das war ein ganz anderes Bewerbungsgespräch, als wir sie sonst gewohnt sind“, berichtet Franziska Falke von der ersten Kontaktaufnahme mit Ali. Schließlich seien die üblichen Bewerber deutlicher jünger, hätten einen ganz anderen Hintergrund. Aber: „Uns hat die freundliche, offene Art von Ali Ali sofort gefallen“, ist sich Franziska Falke mit ihrem Vater Bernhard Falke, dem Agentur-Inhaber, einig. Alis Bewerbung sei „herausstechend“ gewesen.

Bürokratische Hürden überwunden

Die bürokratischen Hürden bis zum Zustandekommen einer entsprechenden Vereinbarung zwischen Falke und dem neuen Azubi halfen Lilia Luchian vom Jobcenter des Kreises Coesfeld sowie die Willkommenslotsin der IHK Nord Westfalen, Anke Leufgen, zu überwinden. „Wir geben alles, um zu helfen“, erklärt Luchian. So werde etwa das EQJ über das Jobcenter finanziert. Leufgen ergänzt, dass die IHK die Inte­gration von Flüchtlingen in Unternehmen gezielt unterstütze. Das reiche von der Ausbildungsphase bis hin zu einer möglichen Festanstellung.

Jetzt fehlt nur noch eine Wohnung

Und genau das ist das Ziel von Ali Ali. Im kommenden Jahr soll seine Ausbildung zum Versicherungskaufmann beim LVM starten. Aktuell besucht er schon die Berufsschule in Münster und nimmt an LVM-internen Schulungen und Seminaren teil. Zudem begleitet er Mitarbeiter der seit 1976 bestehenden Sendener LVM-Agentur bei Kundengesprächen, so Bernhard Falke.

Für Ali könnte es also kaum besser laufen, sagt er selbst. Ein Wunsch ist allerdings bislang unerfüllt geblieben: „Ich suche eine Wohnung für unsere Familie in Senden.“ Denn die täglichen Fahrten nach Rosendahl und zur Berufsschule nach Münster kosteten ihn viel Zeit und Geld.