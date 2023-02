Eine Ideenschmiede löst sich auf

Stattlicher Zuschuss für Tische in der Diele: Gerd Stephany (v.l.) und Gregor Leydag übergeben einen Teil der Vereinseinlagen des „Netzwerkes Senden“ an Agnes Wiesker, Vorsitzende der Stiftung Altes Zollhaus, und Annette Schulte vom Stiftungs-Beirat.

Im Jahr 2014 war Gerd Stephany so frei, die FDP zu verlassen. Wenn der einstige Ratsherr auch der Kommunalpolitik abspenstig wurde, so wollte er sich doch weiterhin für seinen Wohn- und Arbeitsort einsetzen. Deshalb gründete er mit einer Reihe von Mitstreitern im Jahr 2015 das „Netzwerk Senden“, um auf den Feldern Wirtschaft, Kultur und Soziales Impulse zu setzen. Zum Ende des vorigen Jahres stellte das Netzwerk seine Arbeit ein. Hinterlässt aber in zweifacher Hinsicht ein Vermächtnis – durch das Weiterführen der Kinder-Uni und durch eine üppige Spende.