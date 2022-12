Einsatz der Ehrenamtlichen macht Mut für die Zukunft

Dank des vielfältigen ehrenamtlichen Engagements konnten 2022 zahlreiche Herausforderungen in der Gemeinde Senden bewältigt werden. Daher blickt Bürgermeister Sebastian Täger trotz der Folgen des Krieges in der Ukraine, Energiekrise und Inflation durchaus hoffnungsfroh auf das neue Jahr.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, vielleicht geht es Ihnen ähnlich wie mir: Es gab in diesem Jahr Momente, da hätte ich am liebsten keine Zeitung mehr aufgeschlagen. Krieg, Energiekrise, Inflation – gefühlt folgte eine schlechte Nachricht auf die andere.

Keine Frage, es war ein sehr forderndes Jahr. Putins rücksichtsloser Angriffskrieg auf die Ukraine hat alles auf den Kopf gestellt. Viele Jahrzehnte lang war ein Leben in Frieden für uns selbstverständlich. Doch auf einmal ist alles anders. Unzählige Menschen mussten ihre Heimat verlassen, um sich vor Bomben und Terror in Sicherheit zu bringen. Einige von ihnen leben nun bei uns. Sie verbringen das Weihnachtsfest und den Jahreswechsel fernab von ihrem Zuhause und getrennt von ihren Liebsten. Ihnen und der gesamten Ukraine gehört unsere vollste Solidarität.

Lichtblicke in schwierigen Zeiten

Bei all dieser Not gibt es aber auch immer wieder Lichtblicke. Menschen, die sich selbstlos für das Wohl der anderen einsetzen und dazu ganz enorme Leistungen vollbringen. Ich denke hier gerade beispielsweise an die Flüchtlingshilfe und die Sendener Tafel. Wie verschieden und wertvoll das Engagement in Senden ist, zeigte in diesem Jahr wiederum die Verleihung des Bürgerpreises mit Preisträgern wie dem Team der Erinnerungswerkstatt des Hospizkreises, dem Team Mittagstisch der Kolpingfamilie Ottmarsbocholt sowie einigen ausgezeichneten bürger- und nachbarschaftlichen Projekten. Lobend erwähnen möchte ich auch das große Engagement vieler Vereine auf den diesjährigen Weihnachtsmärkten in Bösensell, Ottmarsbocholt und Senden. Eine tolle Bereicherung für unsere Gemeinde! All denjenigen, die sich auf so vielfältige Weise für das Gemeinwohl einsetzen, gilt mein ganz besonderer Dank.

Ganz besonders danke ich auch den Menschen aus der freiwilligen Feuerwehr und den Rettungsdiensten. Ohne dieses ehrenamtliche Engagement vor Ort wären die Herausforderungen in diesem Jahr kaum zu bewerkstelligen gewesen. Das macht Mut für die Zukunft!

Neuer Begegnungsort wird gut angenommen

Apropos Ehrenamt: Seit Anfang des Jahres hat das Alte Zollhaus seine Türen für die Öffentlichkeit geöffnet. Schon jetzt sind die Räumlichkeiten zu einem viel geschätzten Veranstaltungs- und Begegnungsort geworden – möglich gemacht auch durch einen beherzten Einsatz vieler Ehrenamtlicher.

Im Juli diente das Alte Zollhaus dann bereits als Kulisse für eine feierliche Neugründung: Auf der Charterfeier zur Clubgründung des „RotaryClubs Senden“ stimmten sich die Mitglieder dort auf ein vielfältiges gemeinnütziges Wirken ein und hätten dazu wohl keinen passenderen Rahmen wählen können. Mit dem ersten Sendener Weihnachtsfestival zugunsten der Sendener Tafel konnte der Club in diesem Jahr auch schon ein erfolgreiches Projekt umsetzen. Weiter so!

Unweit vom Alten Zollhaus entfernt, an der Abzweigung zur Bakenstraße, ziert seit einigen Monaten ein Rot-Ahorn als „Partnerschaftsbaum“ das Beet. Dieser Baum erinnert an die Städtepartnerschaft zwischen Senden und Koronowo in Polen. Im November durfte ich einige Gäste aus Koronowo in Senden willkommen heißen, und wir haben gemeinsam diesen Ort der Verbundenheit besucht. Gerade in krisenhaften Zeiten wie diesen sind solche Kontakte wichtig, um den Austausch und das überregionale Miteinander zu stärken. Im kommenden Sommer freue ich mich auf den Gegenbesuch, um die partnerschaftlichen Beziehungen weiter zu intensivieren.

Das neue Jahr startet mit einem in weiten Teilen neu gestalteten Ortskern und dem Verkehrsversuch „Fußgängerzone Herrenstraße“. Vielleicht ein kleiner Vorsatz fürs neue Jahr: Geben wir der neuen Aufenthaltsqualität und einem lebendigen Ortskern eine Chance! Denn: Versuch macht klug!

Ich wünsche Ihnen schöne Festtage, einen guten Rutsch und aus tiefstem Herzen ein friedliches neues Jahr!

Ihr Bürgermeister

Sebastian Täger