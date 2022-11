Einsatz für die heimische Vogelwelt

Das Jagdhornbläsercorps im Hegering Senden wird beim Weihnachtsmarkt wieder mit einem Stand an der Herrenstraße vertreten sein. Die Bläser haben sich intensiv vorbereitet und in den vergangenen vier Wochen Vogelhäuser, Nistkästen und Maisenglocken gebaut. Ebenso haben sie Fledermaus-Kisten, Schleiereulenkästen, Bienenhotels und Eichhörnchenfutterkisten erstellt. Dabei wurde ein Dienstplan eingehalten, nachdem alle aktiven Mitglieder sich an mehreren Abenden eingebracht haben, heißt es in einer Mitteilung.

Erlös kommt der Jugendarbeit zugute

Holz aus dem Wald holen, Ständer für die Vogelhäuschen basteln, die Kisten zimmern, Maisenglocken gießen und Häuschen waschen. Die handgefertigten Erzeugnisse sollen ihren neuen Eigentümern eine Menge Freude bereiten und Gutes für die heimische Tierwelt tun. Der Erlös aus dem Verkauf wird für die Jugendarbeit des Vereins genutzt. Zur Zeit gibt es wieder zwei Anfängerkurse.

Wer schon vor dem Weihnachtsmarkt etwa von den Jagdhornbläsern kaufen möchte, melde sich unter

0170/ 8 30 17 50 oder Mail: jbc-senden@gmx.de.