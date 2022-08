Einsatz für ein „Juwel“

Das Alte Zollhaus steht für Vielfalt und Begegnung, eine Adresse für Austausch, Vereinsleben, Kultur und Bildung. Eben ein Denkmal im Multitasking-Modus. Genau diese Tugend beherrscht auch der Heimatverein Senden, der gemeinsam mit der Gemeinde Senden am Freitag zum Dankeschönfest für alle Helfer und Unterstützer eingeladen hatte. Denn: Nachtwächter Karl Schulze Höping, Schutzmann Willi Oelerich und Kiepenkerl Klaus Ehr, allesamt Vorständler des Heimatvereins, haben nicht nur zuvor auf dem Bau angepackt und sich der weiteren Pflege des Anwesens verschrieben, sondern glänzten auch als humoriges Dreigestirn.

Wohlformuliert und in appetitliche Häppchenlänge verpackt, gaben sie fünf Geschichten rund um die Sanierung des Denkmals zum Besten. Der joggende Bürgermeister, der „zum Glück nicht zum Presslufthammer gegriffen“, sondern als Rathauschef mit seinem Team „den Weg geebnet hat“, ein Architekt mit dem immer gleichen weißen Hemd und ein Balkon-Nachbar gehörten zu den Protagonisten in den Dönekes. Ernst meinte es das Trio mit der Erleichterung darüber, dass sich keine Unfälle ereigneten, und dem Dank an die große Zahl der ehrenamtlichen Helfer und Unterstützer. Stellvertretend wurden drei Ranklotzer aus der Altersklasse 80plus hervorgehoben: Anni und Karl-Heinz Zimmermann sowie George Brinckmann.

Ehrenamt und Handwerkskunst

Dass sich der Einsatz gelohnt hat, betonte Bürgermeister Sebastian Täger. Auch er würdigte „Arbeit, Schweiß und manche Stunde im Staub“, die das ehrenamtliche Bauhelfer-Team in das Vorhaben gesteckt haben. Ohne dieses Engagement sowie Spenden-Akquise „wäre es nicht möglich gewesen“, so Täger. Er sprach von einem „ziemlichen Juwel“ in puncto Optik und Funktion, was für das Gebäude und seine „wundervoll gestalteten“ Außenanlagen gelte. Architekt Eckhard Scholz habe „viel Herzblut investiert“, die Betriebe „ganz, ganz große Handwerkskunst“ abgeliefert. Der Dachdecker- und Zimmereibetrieb Kleinwechter und Bröker heimste dafür den Sanierungspreis 2021 ein.

Gemeinde Senden und der Heimatverein, vertreten durch Agnes Wiesker und Bürgermeister Sebastian Täger, hatten die Helfer und Unterstützer zum Dankeschönfest zum alten Zollhaus eingeladen. Foto: di

Das Alte Zollhaus „sei das beste Gebäude am besten Standort“ für ein Bürgerhaus, so der Chef der Kommunalverwaltung. „Der Heimatverein hat gesiegt“, sagte dessen Vorsitzende Agnes Wiesker, zugleich Vorstand der Stiftung des Alten Zollhauses. Das hatten die Heimatfreunde früh in den Blick genommen für ein Haus der Begegnung. Wiesker appellierte an die Ehrenamtlichen, sich weiter ins Zeug zu legen: „Haltet durch, es lohnt sich!“