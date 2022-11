Einsatzzahlen sind deutlich gestiegen

7200 Stunden in 377 Einsätzen hat das Team des DRK Senden in diesem Jahr bereits geleistet. 2021 waren es „lediglich“ 6180 Stunden in 288 Einsätzen.

Das DRK in Senden hat Verstärkung bekommen: Vier neue Mitglieder konnte die Rotkreuzgemeinschaft jetzt im Rahmen ihrer Gemeinschaftsversammlung in ihren Reihen aufnehmen. Außerdem gab Rotkreuzleiter Richard Schneider einen Rückblick auf das vergangene Jahr, in dem eine deutliche Steigerung der Einsatzzeiten zu verzeichnen war.

„Im Jahr 2021 haben wir insgesamt 6180 Stunden an Einsätzen und Ausbildungen in 288 Diensten geleistet, in diesem Jahr sind es bereits 7200 Stunden in 377 Einsätzen. Und das Jahr ist noch nicht rum“, berichtete Schneider. Diese Zahlen hatte Schneider im Rahmen der Mitgliederversammlung des Ortsvereins vorgestellt. Dort standen neben den Berichten des Vorstandes, der Rotkreuzleitung, des Jugendrotkreuzes und des Schatzmeisters unter anderem Vorstandswahlen auf der Tagesordnung.

Wechsel im Vorstandsteam

Hier traten Gisela Laschzok und Reinhold Wallkötter nicht wieder als Beisitzer an, für sie wurden Kerstin Strotmann und Jens Hegmann als Nachfolger gewählt. Der Vorsitzende Alfred Holz, der zweite Vorsitzende Franz Wilfling, der Schatzmeister Rainer Tenholt und die weiteren Beisitzer Werner Homann und Achim Peltzer wurden in ihren Ämtern bestätigt.

Holz ging im Bericht des Vorstands unter anderem auf den Seniorennachmittag ein, der am 28. Oktober 2023 nach zwei Jahren coronabedingter Pause wieder stattfinden soll. Auch sprach er über das Jugendferienwerk des DRK, das in diesem Jahr nach Immenstadt im Allgäu gefahren ist und vom 22. Juni bis 4. Juli 2023 eine Fahrt zum Schöneberger Strand an die Ostsee anbietet.

Als Leiter des Jugendrotkreuzes berichtete Darius Bengfort über die Aktivitäten der aktuell 42 Mitglieder und gab einen Ausblick auf die kommende Zeit: So ist für das kommende Jahr wieder ein 24-Stunden-Rettungsdiensttag geplant und für 2024 ein Zeltlager.

In seiner Funktion als Leiter der Rettungshundestaffel informierte Bengfort darüber, dass die Ausbildung der Hunde und auch der Hundeführer trotz Corona-Einschränkungen gute Fortschritte machen. Die ersten Hunde haben in diesem Jahr die erforderliche Eignungsprüfung bestanden.

Zum Abschluss des Abends standen noch einige Ehrungen langjähriger Mitglieder auf dem Programm.