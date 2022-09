Eintauchen in Vergangenheit und Gegenwart

In Kombination mit einem ungewöhnlichen Programm öffnet Schloss Senden am kommenden Sonntag (11. September) in der Zeit von 11 Uhr bis 18 Uhr seine Pforten. Unter dem Tagesmotto „Kultur-Spur. Ein Fall für den Denkmalschutz“ können die Gäste anlässlich des „Tags des offenen Denkmals“ auf unterschiedliche Art und Weise in Vergangenheit und Gegenwart des Schlosses eintauchen.

Spannende Denkmal-Baustelle

„Entdecken Sie in den Führungen um 12 und 15 Uhr durch die wohl spannendste Denkmal-Baustelle des Münsterlandes – das schiefe Mannenhaus – die Spuren seiner früheren Bewohner und ihre Lebenswelt. Welche historischen Narben trägt das Mannenhaus und wie sind sie zu deuten?“, so der Verein „Schloss Senden“.

In der Beletage des Herrenhauses können Besucherinnen und Besucher in Video-Installationen der niederländischen Künstlerinnen Krista Burger und Mirka Farabegoli dem früheren Alltagsleben in Senden durch überraschende Neu-Interpretationen auf die Spur kommen, heißt es in der Ankündigung weiter

Krista Burger schuf aus historischem Film- und Videomaterial eine Serie von Arbeiten, die vom Schloss und den Straßen von Senden inspiriert wurde. Sie legt die verschiedenen Zeitschichten des Sendener Ortsbildes frei und montiert diese neu zusammen. Mittels analoger und digitaler Collagen zeigt sie ihre Interpretation der Sendener Identität.

Der „Geist“ von Senden

Mirka Farabegoli fokussiert dagegen auf die früheren Rituale und Feierlichkeiten von Senden. Durch das Hervorheben der Menschen auf historischen Einzelbildern entsteht ihre intuitive Interpretation des „Geistes“ von Senden. Die Doppelinstallation wird im Schloss Senden und im Alten Zollhaus zu sehen sein (WN berichteten).

Das „Baustellencafé“ im Innenhof des Schlosses bietet den Gästen anlässlich des „Tags des offenen Denkmals“ Zwiebelkuchen und Federweißer sowie Kaffee und Kuchen an, heißt es abschließend.