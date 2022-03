Einzigartiges Schattentheater

„Moving Shadows“ gastieren am 29. April in der Steverhalle

Senden

Eine faszinierende Show versprechen die „Moving Shadows“, die am 29. April in der Steverhalle auftreten. Die artistische Formation ist vielfach preisgekrönt. So gewannen sie bei der französischen Supertalent-Show im TV oder holten gleich sechs erste Preise beim weltgrößten Comedyfestival im kanadischen Montreal.