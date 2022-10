Einzug ist in Sichtweite

Die Arbeiten am Stroetmann-Logistikzentrum an der A 43 liegen im Zeitplan. Der für dessen Anbindung an die B 235 erforderliche Umbau ist nur eine von mehreren Baustellen in den kommenden Jahren an der Bundesstraße. Für diese Projekte hat die Gemeinde mit dem Landesbetrieb einen neuen Zeitplan aufgestellt.

Die Stahlbetonskelettkonstruktion der 117 mal 103 Meter großen Halle steht. Sie macht das Ausmaß des Neubauprojektes an der A 43-Anschlussstelle in Bösensell sichtbar und zeigt: die Arbeiten für das Logistik- und Frischezentrum des Unternehmens L. Stroetmann Lebensmittel GmbH & Co. KG liegen im Zeitplan. „Im zweiten Halbjahr 2023 können wir fertig werden“, teilte Unternehmenssprecherin Julia Merten auf WN-Anfrage mit.

Dass ist in Zeiten von Materialengpässen nicht selbstverständlich. Auch, dass der kalkulierte Kostenrahmen, den das Unternehmen öffentlich auf einen „mittleren zweistelliger Millionen-Euro-Betrag“ beziffert, eingehalten werden kann, versteht sich nicht von selbst.

Aktuell sind die Fassaden- und Dachdeckerarbeiten in vollem Gange. „Unser Ziel ist, das Dach und die Fassade bis Ende des Jahres zu schließen“, so Merten. Parallel laufen derzeit Arbeiten an den Park- und Verkehrsflächen.

Gute Anbindung an die Autobahn wichtig

Als Nächstes steht der technische Ausbau des Frischelagers an. Dazu gehört das Verlegen von Entwässerungsleitungen sowie der Einbau der Sprinklertechnik, der Elektrotechnik und der Kälte- und Heizungstechnik.

Wichtig für den künftigen Betrieb ist eine gute Anbindung an die Bundesstraße 235 und an die Autobahn. „Die Planung befindet sich in den Endzügen der Abstimmung mit der Gemeinde, dem Ingenieurbüro und uns“, teilte Sandra Beermann, Sprecherin des Landesbetriebs Straßenbau NRW mit. Man wolle die Arbeiten noch im November ausschreiben.

Die B 235 bekommt in dem erweiterten Knotenpunkt jeweils zwei Geradeaus-Spuren für jede Richtung sowie die erforderlichen Abbiegespuren. „Dadurch ergeben sich eine Fahrbahnbreite von rund 17 Metern und im Bereich der Busbucht in Fahrtrichtung Autobahn von 24 Metern“, so Beermann. Für die Mehrbreiten werde nur der vorhandene Damm der B 235 in Anspruch genommen.

Die künftige Fahrbahnbreite und vor allem die langen Wege und Ampel-Wartezeiten für Fußgänger zur Bushaltestelle hatten für Kritik im Rat gesorgt.