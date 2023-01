Eltern-Kind-Kursus wechselt ins Gemeindezentrum

Das Bildungswerk Senden macht auf Angebote aufmerksam, die in den kommenden Tagen starten. Der Kursus für Eltern mit Kindern im Alter von einem bis zu zwei Jahren unter neuer Leitung von Kathrin Lenz beginnen am Dienstag (10. Januar) an neuer Stelle: im Evangelischen Gemeindezentrum an der Steverstraße.

Hatha Yoga unter der Leitung von Britta Menzler beginnt am 12. Januar (Donnerstag). Zum „Geselligen Tanzen für jedes Alter“ lädt Inge Krutwage ab 30. Januar (Montag) ein. Freitags kann wieder „Frisch geschwitzt“ werden mit Andrea Sperling. Die Abende zum Thema „Lebendige Bibel“ mit Pastoralreferentin Ute Albrecht starten ab Februar, jeweils am ersten Mittwoch im Monat.

Die neuen Programmhefte des Bildungswerkes Senden liegen im Rathaus, in den Banken, Apotheken, bei Ärzten, in der Bücherschwalbe, bei Balster und in den Kitas aus. Nähere Infos können erfragt werden per E-Mail unter Bildungswerk-senden@web.de und zu den Bürozeiten (Schulze-Bremer-Straße 23), donnerstags von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr, und unter der Rufnummer 0 25 97/69 02 34.