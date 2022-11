Eltern unterrichten Eltern

Senden

Geduld ist für Kriegsflüchtlinge gefragt, wenn sie einen offiziellen Sprachkurs machen wollen. Es gibt lange Wartelisten. Zwar kein Zertifikat, aber dafür neue Kontakte und Lernen in lockerer Atmosphäre – das gibt es bei einem besonderen Angebot am Sendener Gymnasium. Dort unterrichten Mütter an drei Tagen Eltern von ukrainischen Schülern.