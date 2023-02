Ende der Schonfrist in Sicht

Wenn Autos in die Fußgängerzone geraten

Auf dem Besorgungszettel fürs Wochenende stand auch eine Stippvisite in der Apotheke. Die flott mit dem fahrbaren Untersatz abgewickelt wurde. Allerdings inklusive eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung. Denn der Autofahrer ignorierte am Samstagmorgen den Hinweis auf die Fußgängerzone an der Herrenstraße. Und wurde prompt von einer Außendienstmitarbeiterin des Ordnungsamtes ertappt.