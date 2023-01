„Endlich wieder Karneval feiern“

„Wir freuen uns mega drauf“, spricht das Bösenseller Prinzenpaar wie aus einem Mund. Lars I. und Nicole I. stehen in den Startlöchern, um gemeinsam mit dem Karnevals-Elferrat Bösensell (K.E.B.) und den Jecken des Orts die Session zu feiern. „Wir haben schon eine lange Amtszeit, in der leider bislang nicht viel passieren konnte“, berichtet Lars Eikelkamp, der gemeinsam mit seiner Ehefrau die Bösenseller Narren regiert.

Bevor am 18. Februar (Samstag) ab 19.11 Uhr das große K.E.B.-Fest im Gasthaus Temme mit buntem Bühnenprogramm gefeiert wird, stehen noch ein paar Sessions-Termine auf der Agenda: Am 12. Februar (Sonntag) ist die Bösenseller Karnevals-Mannschaft beim Umzug in Otti-Botti dabei. An Weiberfastnacht (16. Februar) sind sie ab 18 Uhr bei Vito im Haus Wessing und am darauffolgenden Samstag (18. Februar) ab 14 Uhr beim Bösenseller Kinderkarneval, der um 14 Uhr mit einem Umzug beginnt. Start ist auf dem Kirchplatz.

Nachwuchsjecken im K.E.B.

Zwei Nachwuchsjecken hat der Elferrat in dieser Session in seinen Reihen begrüßt: Nils Speckmann und Daniel Deitmar. Sie hätten schon immer Spaß an der fünften Jahreszeit gehabt, verraten sie. Nils Speckmann ist vor einigen Jahren bereits Kinderprinz gewesen, Daniel Deitmar tritt in die Fußstapfen seines Vaters Berthold, der ebenfalls beim K.E.B. aktiv war. „Wir wollen, dass Bösensell mal wieder richtig Karneval feiern kann“, wünschen sich Lars I. und Nicole I. Dafür verpassen sie aktuell dem Programm des K.E.B.-Fests, auch KoLa-Kappenfest genannt, den Feinschliff und bereiten weitere „Einsätze“ detailliert vor.