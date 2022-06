„Endlich wieder unbeschwert feiern“

Freuen sich auf das Schützenfest in Bösensell am Wochenende (1. bis 3. Juli), v.l.: Peter und Agnes Haucke, Königin Claudia Strothoff, König Alexander Große-Höckesfeld, Theresa Große-Höckesfeld und Bernd Strothoff

In der Vereinschronik werden sie einen besonderen Eintrag bekommen: Noch bis zum Schützenfest in Bösensell am Wochenende (1. bis 3. Juli) regieren Alexander Große-Höckesfeld und Claudia Strothoff die St. Johanni Schützenbruderschaft – und das schon seit drei Jahren. 2019 hat König Alexander mit dem 106. Schuss das hölzerne Federvieh von der Vogelstange geschossen. Es folgte eine außergewöhnlich lange Regentschaft, die mit den Beschränkungen durch die Corona-Pandemie zwar nicht planbar war, dafür aber nicht minder schön, wie er kurz vor dem Schützenfest berichtet.

In den drei Jahren hat das Königspaar alles erleben dürfen, was Regenten sonst in einem Jahr absolvieren – und sogar noch ein wenig mehr: So gab es ein Oktoberfest (2019) oder einen „offenen Biergarten“ als Alternative zum Schützenfest 2020 und viele weitere Aktivitäten.

„Ich fand es mega, was für uns organisiert wurde“, sagt Alexander Große-Höckesfeld. Beispielsweise wurde 2020 eine Kutschfahrt als Überraschung für das Königspaar vorbereitet. Königin Claudia Strothoff sagt: „Ein großes Dankeschön an alle, die im Rahmen der Möglichkeiten mit uns gefeiert und uns unterstützt haben.“ Einig ist sich das Königspaar mit den Ehrendamen Theresa Große-Höckesfeld und Agnes Haucke sowie den Begleitern Bernd Strothoff und Peter Haucke, dass die lange Regentschaft auch irgendwie schön gewesen sei. „Wir möchten nun aber endlich wieder mit ganz Bösensell möglichst unbeschwert feiern“, formulieren sie ihren Wunsch für das Schützenfest am Wochenende.

Neuer König wird am Samstag ermittelt

Am Freitag (1. Juli) treten die Schützen um 17 Uhr an der Vereinsgaststätte Temme an und holen das amtierende Königspaar ab. Nach Messe und Kranzniederlegung beginnt um 19 Uhr der Festball für König Alexander Große-Höckesfeld und seine Königin Claudia Strothoff. Am Samstag (2. Juli) ist das Antreten der Schützenriege um 13 Uhr bei Temme. Nach dem Festumzug findet ab 14.30 Uhr das Vogelschießen statt – die Nachfolger für Alexander Große-Höckesfeld und Claudia Strothoff werden ermittelt.

Neu ab diesem Jahr: Nach dem siegreichen Schuss folgen ein lockerer Ausklang an der Vogelstange und um 18 Uhr der gemeinsame Einmarsch in die Festhalle zum Ausklang des Abends mit Musik. Am Sonntag besteht nach dem Gottesdienst um 10 Uhr die Möglichkeit zum Frühstück in der Festhalle. Eine Stunde später beginnt der Frühschoppen mit Ehrungen und Fahnenschlag.