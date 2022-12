Energiepark an alter Deponie?

Ottmarsbocholt

Freiflächen-Photovoltaikanlagen und eine Windkraftanlage könnten in einem „Energiepark Davert“ auf der alten Deponie in Ottmarsbocholt und einer angrenzende Fläche entstehen. In den Fachausschüssen wurde der Standort als „super“ bezeichnet und die Beteiligung von Bürgern an der Investition angeregt.