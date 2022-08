Energiesparen auf vielen Ebenen

Die Gemeinde Senden ist entschlossen, auf Energieknappheit und die Taktik, Gas als Waffe einzusetzen, zu reagieren. Das Konzept, Ressourcen zu sparen, setzt auf vielen Ebenen an. Das größte Potenzial schlummert im „Cabrio“-Bad.

Die Gotteshäuser in Senden und allen Ortsteilen erstrahlen künftig nicht mehr in der Nacht. Dass die Kirchen im Dunklen verharren – ihre Illumination bleibt nach dem Event „Street live“ ausgeschaltet – , bildet nur einen Bestandteil des kommunalen Konzeptes, um Energie zu sparen. Der Angriffskrieg Putins auf die Ukraine und dessen Folgen erfordern eine Reaktion auch in der Gemeinde Senden. Die geplanten, teils schon umgesetzten, teils noch zu diskutierenden Maßnahmen bilden ein stattliches Bündel, das zu erklecklichen Effekten führen könnte. Die Bauverwaltung der Gemeinde hat viel Hirnschmalz und Energie aufgewendet für die Suche nach Feldern, auf denen der Energieverbrauch gesenkt werden kann.