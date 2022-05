„Entscheidung im Einzelfall“

Was bedeuten die OVG-Urteile zur Windkraft in Bösensell?

Anwohner protestieren seit Jahren gegen Windkraftanlagen in der Alvingheide. Jetzt hat das OVG in vier Verfahren über Klagen entschieden. Im Norden von Bösensell sind erste Erschließungsarbeiten für zwei geplante 240-Meter-Anlagen bereits angelaufen.

Zwei Tage danach sind Urteile des Oberverwaltungsgerichts zur Windkraft in Bösensell weiter Gesprächsthema. In der Alvingheide – nahe der Tilbecker Straße, unweit des Kuckenbecker Baches und der Grenze zu Münster – hat die WestWind Energie Beteiligungs GmbH aus Kirchdorf (Kreis Diepholz) zwei baugleiche Anlagen geplant – mit einer Gesamthöhe von je 240 Metern und einer Leistung von je 5,5 MW.

Wie berichtet, hat das OVG die im Sommer 2021 erteilte Baugenehmigung des Kreises Coesfeld für eine der Anlagen aufgehoben, weil die Bewohner eines 591 Meter entfernten Hauses aus OVG-Sicht durch das Vorhaben optisch bedrängt würden. Das ergebe sich aus der Ausrichtung der Wohnräume und der Terrasse sowie nicht vorhandenem Sichtschutz durch Wald. Diese Anlage darf daher in der genehmigten Form nicht errichtet werden. Drei weitere Klagen blieben hingegen ohne Erfolg. Die zweite, etwa 550 Meter südwestlich geplante WEA kann in der geplanten Form gebaut werden. Die WN haben nachgehakt, was die Urteile bedeuten.

Mögliche „Gesamthöhe auf 200 Meter“ reduziert

Was sagt die WestWind GmbH? „Wir sind überrascht, es geht hier ja nicht um einen Windpark. Wir müssen die schriftliche Urteilsbegründung abwarten, bevor wir über das weitere Vorgehen entscheiden“, sagte WestWind-Projektmanager Lars Langeleh. Eine Revision habe das OVG zwar nicht zugelassen, aber es gebe die Möglichkeit, beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde dagegen einzulegen. Er betonte, dass sich die vom OVG ins Gespräch gebrachte Reduzierung der Höhe auf 120 Meter für eine der beiden Anlagen keineswegs auf die Gesamthöhe, sondern lediglich auf die Nabenhöhe beziehe. „Der Rotordurchmesser von 160 Metern kann dabei unverändert bleiben, so dass sich eine mögliche Gesamthöhe von 200 statt der geplanten 240 Meter ergibt“, so Langeleh.

Welcher Minderertrag ergibt sich aus der Höhenreduzierung? Die Energieausbeute verringert sich um etwa 25 Prozent. „Denn die Höhe ist ein entscheidender Faktor für die Effizienz. In höheren Schichten gibt es weniger Rauigkeit, also gleichmäßigeren Wind. So kann es eine 240-Meter-Anlage auf Jahreserträge von 16 Millionen kW/h bringen – das deckt den Strombedarf von 4500 Haushalten. Früher haben WEA nur ein Viertel davon erzeugt,“ erklärt der Projektmanager. Die WestWind GmbH habe bisher Anlagen mit einer Gesamtleistung von über 450 MW errichtet.

Baubeginn im Herbst geplant

Wann soll Baubeginn in Bösensell sein? „Im Herbst wollen wir mit dem Hochbau beginnen und rechnen mit etwa einem Jahr Bauzeit.“

Was bedeuten die Urteile für die vom Gemeinderat beschlossenen 16 Windenergiebereiche, die Mindestabstände von 400 Metern zu einzelnen Häusern vorsehen? „Das OVG hat speziell die bereits durch den Kreis erteilten Genehmigungen für die beiden WEA nördlich von Bösensell behandelt. Über die Änderung des Flächennutzungsplans (FNP) zur Ausweisung der Windenergiebereiche wurde nicht entschieden“, sagte Christoph Bolle vom Bauamt der Gemeinde. „Nichtsdestotrotz liegen die genehmigten WEA innerhalb des vorgesehenen Windenergiebereiches Nr. 1“, so Bolle. Das Gericht habe deutlich gemacht, dass die „Errichtung von WEA an dieser Stelle grundsätzlich möglich ist – nur in der konkreten Ausgestaltung der nördlich gelegenen Anlage nicht.“

Hat die Bezirksregierung die FNP-Änderung für die Windenergiebereiche schon genehmigt? „Nein, eine Genehmigung des Ende März eingereichten Flächennutzungsplanes ist noch nicht erfolgt“, teilte Christoph Bolle mit. „Das OVG hat die konkrete Planung der beiden genehmigten Windenergieanlagen im Rahmen von Einzelfallentscheidungen bewertet. Der FNP orientiert sich ausschließlich an der Grundfläche und nicht an speziellen Anlagenstandorten oder -typen“, erklärt der Mitarbeiter des Bauamtes. Daher könne der FNP das Kriterium der „optisch bedrängenden Wirkung“ nicht abbilden. Dies ist bei Abständen zu Wohnhäusern in der zwei- bis dreifachen Kipphöhe im Einzelfall zu prüfen. „Das OVG selbst hat betont, dass es die Genehmigung einer kleineren Windenergieanlage am selben Standort nicht aufheben würde. Die Gemeinde geht von einer Genehmigung des FNP aus und sei nach der mündlichen Begründung des OVG „zuversichtlich, dass innerhalb des vorgesehenen Windenergiebereiches Nr. 1 Anlagen errichtet werden können.“