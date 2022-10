Erfahrung aus über 40 Bühnenstücken

Harte Wochen intensiver Probenarbeit liegen hinter dem Team der Schenkwaldspielschar. Doch am Freitag (28. Oktober) um 19.30 Uhr feiert das neue plattdeutsche Stück „We betüdelt hier wen?“ endlich Premiere. Das Textbuch zu der Komödie in solch einer Weise auf Vollmers Bühne zu bringen, dass es bei den Zuschauern zu einem möglichst großen Lacherfolg wird, dieser Aufgabe hat sich in diesem Jahr Toni Röhrig gestellt. Als neuer Regisseur ist er in die Fußstapfen von Adalbert Willeke getreten, der nach 16 Jahren die Zeit für „neue Ideen“ gekommen sah und seine Talente nun stattdessen in die Ausschmückung der Bühne einfließen ließ.

Leidenschaft fürs Theater

Blickt man sich Toni Röhrigs Lebenslauf an, so könnte man leicht den Eindruck gewinnen, er habe die Schauspielerei zu seinem Beruf gemacht. Seit 25 Jahren spielt er an verschiedenen Bühnen wie etwa der Freilichtbühne Reckenfeld und in Ibbenbüren und hat sich dabei in über 40 Stücken engagiert. In mehr als der Hälfte davon spielte er sogar die Hauptrolle. Trotzdem sei er aber „ein Amateur“ geblieben, wie der 66-Jährige gegenüber den WN betont. „Es gibt da zwar manchmal auch schon Gagen, aber es ist nicht mein Hauptberuf gewesen“. Den hatte er ursprünglich in der Gastronomie als Hotelmeister, bevor er die letzten Jahre vor dem Eintritt in die Rente als Außendienstberater eines namhaften münsterischen Großmarktes tätig war. Gebürtig kommt Röhrig von der Mosel, lebte dann in Münster. Ein weiterer Wohnsitzwechsel führte ihn vor sieben Jahren schließlich nach Ottmarsbocholt.

Komödie mit elf Rollen

Hier bei der Schenkwaldspielschar nun der Spielleiter zu sein, das bedeutet für Röhrig eine ganz neue Dimension. „Regiearbeit, die habe ich bisher nur bei kleinen Stücken mit zwei bis drei Mitwirkenden gemacht“. Diese Komödie hier jetzt hat jedoch elf Rollen. Doch auch mit dieser Größenordnung kommt er gut zurecht. Genauso wie mit der plattdeutschen Sprache. „Ich habe das Handicap, dass ich kein Platt kann“, so hatte er im August sogleich klargestellt, als die Schenkwaldspielschar an ihn herangetreten war, um die Möglichkeit einer Zusammenarbeit auszuloten.

Für den Vorsitzenden der Schenkwaldspielschar Michael Löbke war dies jedoch überhaupt kein Hinderungsgrund gewesen, denn: „Das konnte Archi (Adalbert Willeke, Anm. der Red.) auch nicht“. Und bereits nach wenigen Proben durfte Röhrig dann zufrieden feststellen: „Ich komme da immer mehr rein“.