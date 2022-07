Erfüllende Tage verbringen

Gut besucht war am Samstag der „Offene Nachmittag“ der Tagespflege im Altenheim „Schwester Euthymia“ an der Holtruper Straße in Senden. Leiterin Bettina Ueding und ihr Team standen den Besuchern Rede und Antwort und erläuterten ihnen das umfangreiche Angebot der Einrichtung für Senioren, die noch im eigenen Zuhause leben.

Ein Jahr ist es her, dass mit der Inbetriebnahme des Altenheimes „Schwester Euthymia“ an der Holtruper Straße erstmals Tagespflegeplätze direkt in Senden angeboten werden konnten. Heute, genau ein Jahr später, scheint sich die Tagespflege als feste Institution in der Gemeinde etabliert zu haben. Anlässlich des Einjährigen gab die Einrichtung am Samstag im Rahmen eines „Offenen Nachmittags“ allen Interessierten einen Einblick in ihre Arbeit. Bei einem umfangreichen Kaffee-Angebot konnten sich Besucher selbst einen Eindruck von den Räumlichkeiten der Tagespflege sowie von der Arbeit des Betreuungsteams verschaffen. Eine Aktion, die auf großes Interesse stieß: Bereits zu Beginn um 14 Uhr fanden sich viele Besucher in der Einrichtung am Altenheim „Schwester Euthymia“ ein, um mit dem Team der Tagespflege ins Gespräch zu kommen.