Erhöhter Flügelschlag im Rathaus

Auch auf Sendener Gebiet sollen sich, wie hier in der Lüdinghauser Bauerschaft Aldenhövel

Beim Thema Windkraft herrscht erhöhter Flügelschlag in der Verwaltung. Davon bekommt beispielsweise ein Rathausbesucher einen Eindruck, wenn er das Büro von Klaus Stephan, Beigeordneter und Leiter des Ressorts Planen, Bauen und Umwelt, betritt. Denn dessen Besprechungstisch ist mit Papierstapeln bedeckt, die jeweils mit Steinen vor dem Wegflattern geschützt werden. Die Aktenberge bilden freilich nur die Spitze des Eisberges, der sich bei diesem Thema auftürmt. Stephan will aber bald reinen Tisch machen. Am ambitionierten Zeitplan bis zur Verabschiedung des aktualisierten Flächennutzungsplans mit der Ausweisung von Vorrangzonen für die regenerative Energiegewinnung halten Verwaltung und Politik fest.

Verfahren läuft bereits seit 2013

Demnach soll die politische Beratungskette in der Kommune Anfang kommenden Jahres beendet sein. „Ich gehe davon aus, dass wir das im Januar hinkriegen“, kündigt der Beigeordnete im WN-Gespräch an. Er äußert klare Zuversicht, dass das Verfahren diesmal erfolgreich zum Abschluss gebracht werden kann, das 2013 aufgenommen, aber bislang nicht abgeschlossen worden ist. Weshalb weiterhin der FNP von 2003 gilt.

Aus Sicht von Stephan gibt es keine grundsätzlichen Hürden. „Es sind keine Probleme erkennbar, die das ganze Szenario über den Haufen werfen könnten“, lautet das jetzige Fazit des Leiters des Bau- und Planungsressorts.

Dies bezieht er auch auf Hinweise, die an die WN herangetragen worden sind, wonach es beim beauftragten privaten Planungsbüro zu Mängeln in der Herleitung der Potenzialflächen gekommen sein soll. Stephan beteuert: „Die haben handwerklich sauber gearbeitet.“ Auslöser für die kritischen Fragen sei gewesen, dass im Sommer eine amtliche Basiskarte, die das Büro zugrundegelegt hatte, aktualisiert worden sei.

Mit der neuen Karte, die daraufhin verwendet worden sei, seien Gebäude mit Wohnnutzung im Außenbereich „aufgetaucht“, so der Beigeordnete, die zuvor dort nicht zu finden waren. Die Folgen, so seine „erste Einschätzung“, seien aber nicht besonders gravierend: Vier bis fünf der 17 Potenzialflächen müssten „geringfügig reduziert“ werden, schildert Stephan. Für diese Veränderungen werde man wohl in die Offenlage gehen, ergänzt der Fachbereichsleiter.

80 private Anregungen und Bedenken

In der zweiten erneuten Offenlage seien rund 80 private Anregungen und Bedenken eingegangen, von Behörden und Trägern öffentlicher Belange waren es etwa 30, so Stephan. Die Gemeinde sei mit der Prüfung der Stellungnahmen „fast durch“. Es bleibe auf der Ebene der textlich-redaktionellen Arbeit Einiges zu tun. Klärungen und Abstimmungen müssten noch mit dem Kreis und der Bezirksregierung herbeigeführt werden. Inhaltlich beziehen sie sich vor allem auf die Aspekte Arten-, Natur- und Landschaftsschutz, führt Klaus Stephan weiter aus.

Erklärtes Ziel von Verwaltung und Konsens in der Politik sei es, der Windkraft „mehr Raum zu schaffen, aber nicht überall“. Deshalb greife die Gemeinde mit der Ausweisung von Potenzialflächen steuernd ein. Auf die Kritik aus Ascheberg an den Zonen im Grenzgebiet zu Davensberg erwiderte Stephan, die Nachbarkommune müsse sich fragen: „Entweder man will regenerative Energie oder nicht.“