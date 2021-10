Erleichterung an der  Dorfstraße

Ottmarsbocholter an der Umleitungsstrecke atmen auf

Ottmarsbocholt

Die Dorfstraße in Ottmarsbocholt war in den vergangenen Monaten besonders zu den morgendlichen Stoßzeiten zwischen 7 und 8 Uhr ein Nadelöhr. Mit der Freigabe der B 58 entspannt sich dort die Lage. Doch die Geschwindigkeit wird in der 30er-Zone noch immer ständig überschritten.

Von Ann-Christin Frank