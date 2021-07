Mit großen Kulleraugen und total neugierig schauen die kleinen Kätzchen drein. Rund 40 Jungtiere sind derzeit in der Quarantäne-Station der Tierfreunde.

Die Lockdowns in der Pandemie, die Pflicht zum Homeoffice, sowie kaum soziale Kontakte und Freizeitangebote haben dazu geführt, dass viele sich ein Haustier angeschafft haben – aus Einsamkeit oder weil im Homeoffice genug Zeit verfügbar war, sich um ein Tier zu kümmern. Nun ist Urlaub – und so einiges mehr – wieder möglich, da naht der Moment in dem viele dem Corona-Haustier überdrüssig werden.