Erste Arbeiten starten jetzt

Nach der politischen Zustimmung der Gemeinde Senden zum Bebauungsplanverfahren für das neue Frische- und Logistikzentrums der Firma L. Stroetmann (WN berichteten) starten in Bösensell jetzt die ersten vorbereitenden Maßnahmen. Auf dem insgesamt rund 16 Hektar großen Areal an der B 235, Nähe der Anschlussstelle A 43, lassen sich ab der kommenden Woche erste Aktivitäten beobachten, kündigte das Unternehmen am Mittwoch (20. Oktober) an.

„In einem ersten Schritt wird ein Vermesser die Gebäude und Grundstücksgrenzen einmessen und mittels Holzpflöcke kenntlich machen“, berichtet Hartwig Schultheiß, Leiter des Bereichs Bau, Expansion und Immobilien der Stroetmann-Gruppe, in einer Pressemitteilung. Anschließend sollen von einem Bodengutachter diverse Feldarbeiten auf dem Grundstück ausgeführt werden, bevor abschließend eine Umverlegung der Drainage innerhalb der Ackerflächen mit entsprechenden Baumaschinen erfolgt.

Die Maßnahmen werden zeitlich an die Fruchtfolge angepasst, heißt es weiter. „Die Maisernte ist bereits abgeschlossen und die folgende Neueinsaat hat noch nicht begonnen“, erläutert Schultheiß den gewählten Zeitpunkt. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis zu neun Tage in Anspruch nehmen und entsprechend Anfang November bereits abgeschlossen werden.