Erste Flüchtlinge aus der Ukraine sind da

Die Hilfsbereitschaft ist groß: 13 private Wohn-Angebote für Flüchtlinge liegen der Gemeinde bislang vor. Derweil sind die ersten ukrainischen Flüchtlinge in Senden eingetroffen.

Die ersten Kriegs-Flüchtlinge aus der Ukraine sind in Senden. „Eine Mutter mit zwei Kindern im Alter von elf und 15 Jahren ist heute gekommen. Die Familie wohnt bei Verwandten“, berichtete Rahel Epping am Donnerstagabend im Sozialausschuss. Die Fachbereichsleiterin Bürgerservice, Ordnung und Soziales, machte deutlich, dass die Gemeinde auf die Ankunft weiterer Flüchtlinge vorbereitet sei. Unabhängig vom Krieg sei zudem in dieser Woche eine Ukrainerin eingereist, die ohnehin zu ihrem Mann nach Senden wollte.

„Die Hilfsbereitschaft der Sendenerinnen und Sender ist beeindruckend“, sagte Epping. So seien bis Freitagmittag schon 13 private Wohnraumangebote bei der Gemeinde eingegangen – auch wenn diese bislang nicht benötigt werden. Doch das könne sich jederzeit ändern, so die Fachbereichsleiterin. 25 Plätze für Flüchtlinge sind derzeit in den kommunalen Unterkünften frei. Dort müssten natürlich auch Menschen aus anderen Ländern, die der Gemeinde zugewiesen werden, untergebracht werden. Zusammen mit den zahlreichen privaten Angeboten dürfte es aber zunächst ausreichend Plätze geben, glaubt Epping. „Wir stellen uns darauf ein, dass insbesondere Frauen mit Kindern kommen.“

Bürgermeister Sebastian Täger lobte ebenfalls das private Engagement und betonte, dass es zusammen mit den Angeboten der Gemeinde ein großes Potenzial gebe.

Welchen Status die Flüchtlinge haben, wie lange sie bleiben werden, ob – und wenn ja – welche öffentlichen Leistungen sie erhalten: Das alles sei noch unklar, berichtete Epping.

Die Gemeinde steht zum Thema Ukraine in engem Kontakt mit der Flüchtlingshilfe Senden e.V., dem Kreis Coesfeld und den Nachbargemeinden.

Weitere private Wohnangebote nimmt die Gemeinde unter folgender E-Mail-Adresse entgegen: ukraine@senden-westfalen.de

Weitere Informationen zum Thema Ukraine hat die Gemeinde zusammengestellt unter www.senden-westfalen.de/ukraine