Erster Bauabschnitt soll im März freigegeben werden

Im Zuge der Sanierungs- und Umgestaltungsarbeiten an der Herrenstraße werden auch die Wasserleitungen neu verlegt.

Die Arbeiten für den ersten Bauabschnitt der Sanierung der Herrenstraße haben vor einem Monat, genau am 8. November, begonnen. Zuerst wurden Oberfläche und Unterbau der südlichen Herrenstraße abgetragen. Danach begann die Sanierung der Kanalisation inklusive der Hausanschlussleitungen: Die Versorgungsträger erneuern die Trinkwasser- und Gasleitungen sowie die Strom- und Telekommunikationsleitungen. Bei einigen Häusern werden auch die Hausanschlüsse modernisiert. Hierzu werden die Hauseigentümer von den Versorgungsunternehmen direkt angesprochen, teilt die Gemeinde Senden mit.

Zwei Bäume werden gefällt

Im Zuge der vorbereitenden Erdarbeiten wurden auch die zwei vorhandenen Baumstandorte begutachtet. Vor Ort wurde festgestellt, dass die Baumwurzeln der insgesamt zwei Apfeldorne die Gasleitung sowie einige Hausanschlussleitungen erreicht haben. „Nach Rücksprache mit den Versorgungsträgern und einem offiziellen Baumgutachter besteht keine Möglichkeit, die Bäume zu erhalten. Ihre Wurzeln würden ein Sicherheitsrisiko darstellen“, heißt es in der Mitteilung. Auch die Möglichkeit, die Bäume an einen anderen Ort zu versetzen, habe der Gutachter sorgfältig geprüft. Er sprach sich dagegen aus, da die kompletten Pfahlwurzeln aufgrund der Umlegung der Gasleitungen beseitigt werden müssten. Daher werden diese nun gefällt. Im Zuge der Neugestaltung werden dafür vier neue Bäume in einer angemessenen Qualität gepflanzt.

Ab Januar werden der Unterbau und die neue Straßenentwässerung sowie die Betonplatten des neuen Gehbandes eingebaut. Anschließend wird dann das Klinkerpflaster verlegt und die Straßenbeleuchtung installiert. Es ist geplant diesen ersten Teilabschnitt Ende März wieder freizugeben. Informationen zur gesamten Baumaßnahme gibt es auf der Homepage der Gemeinde.