„Erwartungsvoller Neubeginn“

Die evangelische Kirchengemeinde Senden hat Pfarrerin Annika Hilker in einem feierlichen Gottesdienst verabschiedet. Die Geistliche tritt in Ueffeln ihr erstes eigenes Pfarramt an.

Annika Hilker tritt Pfarrstelle in Ueffeln an

Nach fast dreijähriger Dienstzeit in der Sendener Friedensgemeinde wurde Pfarrerin Annika Hilker in einem Gottesdienst am Sonntag feierliche verabschiedet. Sie übernimmt innerhalb der Hannoverschen Landeskirche ihr erstes eigenes Pfarramt in der Gemeinde Ueffeln bei Bramsche.

In seiner Predigt verband Pfarrer Stefan Benecke unter dem Thema dieses Sonntags „Ostern im Herbst“ die Worte eines Gedichtes von Hilde Domin „es knospt unter den Blättern – das nennen sie Herbst“ mit dem Abschied Annika Hilkers und dem „erwartungsvollen Neubeginn“ im Osnabrücker Land.

Im Anschluss an den Gottesdienst konnten die Besucher bei Kaffee und Kuchen beziehungsweise Bratwurst und Kaltgetränken in zwangloser Form von der Pfarrerin und ihrer Familie Abschied nehmen, heißt es in einer Mitteilung. Pfarrer Benecke nutzte die Gelegenheit, den Verlauf ihrer Tätigkeit in Senden zu skizzieren und entsprechend zu würdigen. Er hob hervor, dass viele Menschen sie in Senden schätzen gelernt hätten und er sie gerne noch länger hier behalten hätte.

Begleitet von Segenswünschen und kleinen Geschenken seitens des Presbyteriums, der katholischen Kirchengemeinde und der Kirchengemeinde Ascheberg/Drensteinfurt, wo sie ebenfalls tätig war, sowie von Vertretern ihrer neuen Gemeinde, die eigens angereist waren, wurde Pfarrerin Hilker in ihren neuen Lebens- und Wirkungsbereich entlassen.