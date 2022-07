„Es bereichert das Leben“

320 Mitglieder hat der Landfrauenverband Senden/Bösensell. Die wenigsten seien in der Landwirtschaft beschäftigt beziehungsweise bewirtschafteten einen Hof, sagen Mary Mersmann und Hiltrud Schulze Icking.

Beide gehören dem Leitungsteam an, in dem sieben Frauen aktiv sind. Mersmann fungiert als Sprecherin, betont aber, dass alle im Team gleichberechtigt sind. „Das erweiterte Leitungsteam ist größer, da ist es uns wichtig, dass jede Generation vertreten ist“, erläutert Schulze Icking. Wer kann eigentlich Mitglied bei den Landfrauen werden?

Mersmann wirkt kurz nachdenklich, so als ob sie über diese Frage noch nie nachgedacht hat, weil es einfach selbstverständlich ist, dass jede Frau, die Mitglied sein möchte, eines werden kann – auch dann, wenn sie etwa in der Stadt Münster leben oder/und arbeiten sollte. Mary Mersmann erzählt von einem Landwirt in Senden, dessen Partnerin Lehrerin in Münster ist und die überlege, im Verband mitzumachen. Die Frauen freuen sich darüber, gar keine Frage.

Jahresprogramm für 2022/2023 kommt im August

Die „Kombination aus Weiterbildungsmöglichkeiten und Geselligkeit“ mache den Landfrauenverband aus, sagt Schulze Icking. Das „WiN“-Programm (Weiterbildung im Netzwerk) der Landwirtschaftskammer wird Thema, bei dem die Landfrauen dabei sind. Jüngst haben sich einige Mitglieder zu einem Escape the City-Spiel getroffen – und hatten, Fotos zeigen das auch denjenigen, die nicht dabei waren, einen Heidenspaß.

Das Jahresprogramm für 2022/2023 wird erst im August veröffentlich, doch einige Angebote daraus seien schon an dieser Stelle genannt: So wird ein Floristikworkshop mit Stefanie Lintel-Höping am 8. und 15. März jeweils ab 19 Uhr stattfinden; eine Führung im Naturschutzgebiet Merfelder Bruch zu den Wildpferden steht etwa am 14. Juni ab 14.30 Uhr auf dem Programm. Viele Veranstaltungen fänden abends statt, erläutert Mary Mersmann, damit berufstätige Frauen dabei sein können.

Für berufstätige Frauen

Es ist Dienstag, 11 Uhr. Es regnet. Mary Mersmann, die landwirtschaftliche Unternehmerin ist, wie sie es selbstbewusst und selbstverständlich ausdrückt, sowie Hiltrud Schulze Icking, Steuerfachangestellte, sind überaus froh darüber. „Wir brauchen den Regen dringend.“ Das Gespräch mit ihnen und der Journalistin findet im Wohnraum mit Küche auf dem Hof Mersmann statt – mit freiem Blick auf Garten, Wiesen und Felder. Ein Grünspecht vergnügt sich im Garten, so als ob es seiner sei. Wer den beiden zuhört, merkt schnell, wie vernetzt die Landfrauen auf Orts-, auf Kreis und auf Landesebene sind. Auf Augenhöhe und mit Hochachtung sprechen sie etwa von Regina Selhorst, der Präsidentin des Westfälisch-Lippischen Landfrauenverbandes. 43 000 Mitglieder hat dieser Verband und vertritt die sozialen, berufsbezogenen und gesellschaftspolitischen Interessen der Frauen und ihrer Familien.

„Junge Landfrauen“ gegründet

„Nichts geht ohne Wasser“: Unter diesem Motto laufen gerade viele Veranstaltungen – auch für Kinder, denen spielerisch bewusst gemacht werden soll, wie kostbar dieses Element ist. Am Mittwoch haben sich Grundschüler mit ihren Müttern am Klutensee in Lüdinghausen getroffen und – mit Keschern ausgerüstet – versucht, mit Flusskrebsen, Fliegenlarven und Wasserskorpionen einen Wasserezoo zu bauen.

Apropos junge Mütter: Hiltrud Schulze Icking und Mary Mersmann erzählen von sieben Frauen, die im September 2020 auf Kreisebene die Gruppe „Junge Landfrauen“ ins Leben gerufen haben; zur Startschuss-Veranstaltung im Schulze-Frenkings Hof in Appelhülsen kamen 65 Interessentinnen.

Als Mensch wachsen

Warum engagieren sich Mersmann und Schulze Icking eigentlich im Verband und investieren dafür jede Menge Zeit? „Es macht einfach Spaß“, antwortet Hiltrud Schulte Icking sofort. „Wir lernen, Veranstaltungen zu organisieren“, sagt sie und schiebt dann ein wenig schmunzelnd hinterher: „Ich habe mir das erst nicht zugetraut, doch im Team habe ich es gelernt.“ Schulze Icking sagt dann: „Man wächst auch als Mensch.“ „Es bereichert das Leben“, ergänzt Mary Mersmann. Ihr ist auch der Kontakt zu Nicht-Landwirtinnen und damit zu Verbraucherinnen wichtig.

„Schlemmen, verweilen und genießen“: Unter diesem Motto trifft sich der Landfrauenverband das nächste Mal in größerer Runde am 12. August (Freitag) um 19 Uhr wieder. Das „Land-und-Lecker-Sommerpicknick im Grünen“ bei Steffi Uhlenbrock beginnt um 19 Uhr. Wer dabei sein möchte, muss sich anmelden (

0 25 97/93 96 8) – vielleicht ja eine gute Gelegenheit für diejenigen, die sich vorstellen können beizutreten, andere Frauen einfach einmal ungezwungen kennenzulernen.