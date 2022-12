Die Erschließung des ersten Abschnitts im Baugebiet Huxburg ist beendet. Bürgermeister Sebastian Täger gab am Mittwoch den symbolischen Startschuss. Ab Montag dürfen diejenigen Häuslebauer, die bereits eine Baugenehmigung haben, starten. In drei Abschnitten stehen insgesamt 270 Grundstücke zur Verfügung.

Gaben nach Abschluss der Erschließung den Startschuss für den ersten Bauabschnitt in der Huxburg: Marcus Thies (Projektleiter Gemeinde), Bürgermeister Sebastian Täger, Carsten Busche (Fachbereichsleiter Bauen Gemeinde), Birgit Tork (Liegenschaften Gemeinde) sowie Markus Korte (Prokurist Baufirma Dieckman) und Ralf Mittendorf (Polier).

20 Hektar – das ist eine riesige Fläche. So groß ist das neue Baugebiet Huxburg – für Senden ein neuer Rekord. Insgesamt etwa 270 Grundstücke sollen Häuslebauern dort zur Verfügung stehen. In dem ersten von drei Bauabschnitten im Gesamtgebiet ist die Erschließung abgeschlossen worden. Bürgermeister Sebastian Täger gab jetzt den Startschuss: Ab Montag (12. Dezember) ist der etwa 90 Grundstücke umfassende Abschnitt zur Bebauung freigegeben. Die ersten Baugenehmigungen liegen vor.

„Unter Volldampf“ war die Firma Dieckmann (Georgsmarienhütte) mit mehreren Kolonnen gleichzeitig im Einsatz, um Wasser- und Abwasserrohre zu verlegen sowie das Strom- und Glasfasernetz zu erstellen. Die Bewohner können zwischen zwei TK-Anbietern (Vodafone oder Telekom) wählen.

Bürgermeister Sebastian Täger machte sich am Mittwoch vor Ort ein Bild von den Fortschritten in der Huxburg. „Langsam kann man sich das Gebiet gut vorstellen. Die letzten Vermessungsarbeiten laufen, die Versorgung mit Baustrom ist gesichert. Es kann jetzt losgehen.“

Weitere Erschließung wetterabhängig

Marcus Thies kümmert sich als Projektleiter für die Bauverwaltung um die Erschließung. Er gibt Prognosen für die Freigabe der weiteren Bauabschnitte: „Der zweite Abschnitt wird voraussichtlich im späten Frühjahr 2023 fertig. Wir sind da aber sehr abhängig vom Wetter. Eine genauere Einschätzung können wir gemeinsam mit den Experten der Baufirma darum erst nach dem Winter geben. Der dritte Abschnitt wird voraussichtlich Ende kommenden Sommers abgeschlossen werden.“ Markus Korte, Prokurist der Firma Dieckmann, nickt: „Wenn wir längere Frost-Perioden haben, sorgt das natürlich für Verzögerungen.“ Im vergangenen Winter habe nicht die Kälte, sondern der Regen Probleme bereitet. „Zwischenzeitlich gab es hier so etwas wie Grachten“, so Korte.

59 Grundstücke hat die Gemeinde direkt veräußert

Fertig werden müssen die Einfamilienhäuser in der Huxburg drei Jahre nach der „Übertragung“ – also nach dem Eintrag ins Grundbuch.

„Wir hatten 700 Bewerbungen für die 59 Gemeindegrundstücke“, berichtet Birgit Tork, die bei der Gemeinde für die Vergabe zuständig ist. Von den Gemeindegrundstücken sind maximal vier Grundstücke für Doppelhäuser vorgesehen. Einschließlich Erschließungskosten liegt der Quadratmeterpreis für die kommunalen Flächen bei 260 Euro. Auch die steigenden Zinsen und Baupreise haben keine Rücktrittswelle ausgelöst – in einzelnen Fällen sei man auf Erbpacht umgestiegen – diese Möglichkeit hat der Rat im Frühjahr geschaffen.

Neben 270 Wohnungen, die in der Huxburg in Einzel-, Doppel- und Reihenhäusern entstehen können, sollen 320 in Mehrfamilienhäusern geschaffen werden.