„Es war einfach eine schöne Zeit“

Die letzten Zeugnisse sind unterschrieben und wurden mittlerweile auch übergeben. Für Norbert Bolz durchaus ein besonderer Moment. Denn nach 42 Dienstjahren, von denen er 35 in Drensteinfurt verbrachte, geht der Leiter der Kardinal-von-Galen-Grundschule in Ruhestand.

Abschied nehmen hieß es in der dieser Woche für Norbert Bolz. Der Leiter der KvG-Grundschule geht nun in den Ruhestand.

Die fertigen Zeugnisse der 4 a liegen auf dem Schreibtisch und wollen nur noch unterzeichnet werden. Das aber muss noch warten, denn zunächst gilt es, den Streitschlichtern aus dem vierten Jahrgang für ihr Engagement zu danken. Kurz: Auch in seiner letzten Arbeitswoche wurde es Norbert Bolz nicht langweilig. Im Gegenteil: Denn kurz vor dem Abschied wollten auch einige ehemalige Kolleginnen, die bereits in den vergangenen Jahren in den Ruhestand gegangen waren, ihrem langjährigen Chef noch einmal persönlich alles Gute für den nächsten Lebensabschnitt wünschen. „Es ist schon ein häppchenweiser Abschied. Aber das ist auch gut so“, sagt Norbert Bolz.