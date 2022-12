„Es war genauso wie im Film“

Trompeter Matthais Beckmann freut sich mittlerweile über viele Kontakte in der internationalen Jazz-Szene. Die bescherten dem Sendener jetzt eine Einladung zu einem Konzert in den berühmten Catalina Jazz Club in Los Angeles.

Elf Stunden reine Flugzeit waren es von Amsterdam nach Los Angeles. Matthias Beckmann legte diese Reise nicht zum Vergnügen, sondern in beruflicher Mission zurück. Für ein Konzert im weltberühmten Catalina Jazz Club am Sunset Boulevard jettete der Trompeter aus Senden über den Atlantik. Mit der International L.A. Band sowie als Solist begeisterte der als „Gaststar“ angekündigte Deutsche das Auditorium.

220 von 300 Plätzen waren in dem kleinen, aber feinen Jazz Club besetzt. „Einige meiner Fans haben einen sechsstündigen Flug aus Atlanta auf sich genommen, nur um das Konzert zu besuchen“, berichtet Beckmann. Die befreundete Sängerin Madz Johnson hatte bei dem Berufsmusiker aus dem Münsterland angefragt. Johnson gehörte ebenso wie viele weltbekannte Musiker zur L.A. International Band. Mit von der Partie waren unter anderem Größen wie Saxophonist David Crozier, der unter anderem für James Brown, Michael Jackson und die Funk-Band „Earth Wind and Fire“ aktiv war.

Für drei Nächte war Matthias Beckmann im Hotel in L.A. einquartiert. Schließlich mussten die renommierten Musiker zumindest einen Vormittag lang gemeinsam proben. Am nächsten Tag stand dann das Konzert auf dem Programm.

Besuch am Grab von „Trompeten-Hero“ Chet Baker

Am Grab von Chet Baker gab Matthias Beckmann ein Ständchen. Foto: Privat

„Die Amerikaner machen sehr viel Show – aber das ist gut so, sie zelebrieren das“, schildert der Trompeter. Und er selbst habe sich bei der Moderation auf der Bühne im Catalina Jazz Club auch nicht ganz blöd angestellt, als er ein paar Sätze zur Moderation gesagt habe. „Dadurch, dass ich nicht auf den Mund gefallen bin, ist mir das leicht gefallen“, freut sich auf mögliche weitere Engagements in den USA.

„Viel Zeit für Sightseeing blieb nicht nicht. Spaß hat es trotzdem gemacht. Es war genauso wie im Film“, berichtet Beckmann. Und wenn er „Film“ sagt, dann meint er einen ganz bestimmten: den Kult-Streifen „Blues Brothers“, der an der US-Westküste spielt.

„ »Mein Album hat unerwartet internationale Brücken geschlagen.« “ Matthias Beckmann

Zwei touristische Highlights gönnte sich Beckmann dann doch: „Auf dem Inglewood Cemetery habe ich am Grab von Chet Baker ein Ständchen gegeben“, erzählt der Sendener. Der 1988 verstorbene Musiker sei sein „Trompeten-Hero“ und habe ihn zur Musik gebracht. Zudem besuchte der Sendener Hollywood.

Schon während seines Studiums – Trompete mit Schwerpunkt Jazz & Pop in Den Haag und Enschede – war Matthias Beckmann Dozent an verschiedenen Musikschulen. Aktuell unterrichtet er an der Lüdinghauser Musikschule und gibt Privatstunden. Er spielt zudem in verschiedenen Bands wie der Soulfamily.

2017 ist das Debütalbum des Trompeters und Komponisten erschienen, das er mit sechs weiteren Musikern aufgenommen und (auch) als traditionelle CD veröffentlicht hat. „Mein Album hat unerwartet internationale Brücken geschlagen“, so Beckmann. Danach habe er viele Einladungen bekommen. So spielte der Sendener bei großen Festivals auf Mallorca oder an der Algarve.

„Mich freut das so, welche tollen Begegnungen es dabei gibt“, sagt Beckmann. Der Saxophonist der „Commodores“ habe ihm in L.A. beispielsweise gesagt: „Mir gefällt Dein Ton“.

Beckmann freut sich über einen gut gefüllten Kalender. „Nach der Pandemie ist es wieder schwerer, Termine für gemeinsame Studio-Aufnahmen zu finden. Das geht zwar auch online, aber ich möchte zusammen live spielen“, gibt er einen Einblick in seinen Musiker-Alltag, den er selbst managet. „Man wird nicht reich dabei, aber auch nicht arm – und vor allem lebensreicher“, berichtet Beckmann. Wenn der gebürtige Sendener nicht beruflich unterwegs ist, dann lebt er in seiner Hiltruper Eigentumswohnung oder ist in Senden zu Besuch – da stand er unter anderem bei einem Open-Air-Konzert Anfang Dezember, dem Weihnachtsfestival des Rotary Clubs und der Gemeinde, auf der Bühne.