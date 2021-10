Es weihnachtet schon ein wenig

Im vergangenen Jahr musste der Sendener Advent wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. In diesem Jahr aber soll er über die Bühne gehen – wenn auch nicht am gewohnten Ort.

Domino-Steine erobern wieder die Regale, Lebkuchen, Spekulatius und Nikoläuse rücken in die Supermärkte vor. Dass es bereits Anfang Oktobers weihnachtet, gilt auch für Manfred Tiemann, Vorsitzender des Gewerbevereins Senden, Sonja Seidler von der kommunalen Wirtschaftsförderung und Kulturamtsleiter Markus Kleymann. Sie sehen auch einen Silberstreifen am adventlichen Firmament. Denn Corona zum Trotz soll der Sendener Advent – nach einer Zwangspause im vorigen Jahr – am 4. und 5. Dezember (Samstag und Sonntag) wieder über die Bühne gehen. Allerdings an einem neuen Standort.