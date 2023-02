Essen stärkt auch die Gemeinschaft

Der Mittagstisch im Alten Zollhaus steht nunmehr allen älteren Mitbürgern in Senden offen. Die Runde in der rustikalen Diele dient nicht nur dem Nachschub an Kalorien.

Die fröhliche Runde in der „Diele“ macht doppelt satt: Sie deckt den Bedarf an Kalorien und an Gemeinschaft. Dass es den Damen und Herren rund um die Tafel schmeckt, ist quasi selbstverständlich. Denn sie haben nicht nur Appetit mitgebracht, sondern legen beim Schnippeln und rühren, soweit möglich, selbst mit Hand an. Immer wieder donnerstags zeigt sich am Alten Zollhaus, dass viele Köche den Brei nicht verderben. Das Angebot, das sich zunächst nur an Bewohner der Altenheime St. Johannes und Schwester Maria Euthymia richtete, steht ab jetzt allen Sendener Seniorinnen und Senioren gegen einen geringen Obolus offen. Um 10 Uhr geht es los, da das, was auf den Tisch kommt, gemeinschaftlich vorbereitet wird. Um 13 Uhr enden die Treffen.