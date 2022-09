Europareise mit viel Charme und Spielwitz

Nach ihrer Reise in 80 Tagen um die Welt schließen Phileas Fogg und Jean Passepartout erneut eine Wette mit dem Londoner Reformclub ab. „In 28 Tagen durch Europa“ ist dieses Mal das Ziel – und so lautet auch der Titel des musikalischen Theaterstücks frei nach Jules Vernes, das die rund 150 Kinder der Davertschule am Dienstagvormittag zum Staunen, Lachen und ganz nebenbei auch zum Lernen bringt. Alle sieben Klassen versammeln sich zu der einstündigen Vorstellung in der Turnhalle der Grundschule, was der Rektorin das Herz aufgehen lässt. „Wir freuen uns tierisch, weil wir wegen Corona lange kein solches Event mit allen Kindern hier in der Schule veranstalten konnten“, sagt Diana Hülsmeier.

