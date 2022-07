Ex-Azubis übernehmen Firma

Die Nachfolge an der Führungsspitze ist insbesondere in vielen mittelständischen Unternehmen schwierig bis ungewiss. Das war auch bei dem im Bösenseller Gewerbegebiet Südfeld ansässigen Umzugsunternehmen Geuer International für eine Übergangszeit der Fall. Doch dann fiel seitens der Geschäftsführer Horst Geuer und Thomas van Hövell die Entscheidung, das Unternehmen an drei „Eigengewächse“ zu übergeben, die bei Geuer International schon ihre Ausbildungen absolviert hatten. Die Überlegung, das Unternehmen zu verkaufen, war zwar kurz auf dem Tisch gewesen – für Geuer und van Hövell dann aber doch mit zu viel mentalem Unwohlsein verbunden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Familiäre und vertrauensvolle Unternehmenskultur

So haben Horst Geuer und Thomas van Hövell jetzt den Staffelstab an Michael Schepers (Personal), Markus Wagner (Marketing und Vertrieb) sowie Stefan Schlosser (Laborumzüge und Betriebsverlagerungen) übergeben. Die „Neuen“ sehen sich in der Tradition einer familiär und auf Vertrauen gegründeten Firmenkultur. „Zugleich beschreiten sie mit Ideenreichtum, Enthusiasmus und Mut den Weg, jetzt Unternehmer zu sein – mit aller Verantwortung, die das bedeutet, für die Mitarbeiter und für den weiteren Erfolgskurs des Unternehmens“, heißt es weiter.

Ganz klein ging es 1983 bei Geuer International los: Um sein Studium der Versorgungstechnik an der Fachhochschule Münster zu finanzieren, kam Horst Geuer die zündende Idee: „Ich hänge einen Anhänger an meinen VW-Bulli und biete Umzüge an.“ Kurz darauf stieß Thomas van Hövell dazu, damals Student der Fächer Niederländisch und Geschichte an der Uni Münster. Mit dem ersten gebraucht erworbenen Lkw des Jungunternehmens, einem Hanomag-Henschel, war der erste Schritt zu „Horst Geuer Umzüge“ getan. Und die Erfolgsgeschichte begann.

Kooperationspartner weltweit

Heute ist die Geuer International GmbH mit Hauptsitz in Bösensell einer der führenden Spezialdienstleister rund um professionell organisierte Projektumzüge jeder Größe. Das Leistungsspektrum reicht vom einfachen Haushaltsumzug bis hin zur Umsiedlung gesamter Industrieparks. Geuer bietet zudem unterschiedliche Lagermöglichkeiten für Mobiliar, Geschäftsunterlagen oder Maschinen. Das Unternehmen arbeitet europa- und weltweit eng mit Kooperationspartnern zusammen. Geuer International beschäftigt nach eigenen Angaben 70 Mitarbeiter und erwirtschaftete im Jahr 2021 einen Umsatz von 4,68 Millionen Euro.